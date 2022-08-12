Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Аталанта отдала россиянина в аренду
Миранчук останется в Серии А
Миранчук
"Аталанта" отдала в аренду российского полузащитника Алексея Миранчука. Россиянин продолжит свою карьеру в "Торино". Об этом сообщает официальный сайт туринского клуба.
Соглашение рассчитано до конца будущего сезона. Отметим, что "Торино" может заключить полноценный контракт, если заплатит 12 миллионов евро.
Миранчук за "Аталанту" сыграл 44 матча, в которых забил шесть голов.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Торино
Популярное сейчас
- Таблица коэффициентов УЕФА. Максимум от Динамо очень уместен, помощь других – как словно слезы
- ЛК. Экс-игрок Днепра-1 забил за боснийцев, Кочергин снова зажигает, Макаренко единственный среди украинцев играл за Фехервар
- Перес фанату Реала: Подписать кого? Криштиану? В 38 лет?
- Матчи Динамо и Зари, Суперкубок УЕФА, старт Италии и Испании. Расписание футбола на 8-14 августа
- Основатель Pink Floyd призвал Байдена заставить Зеленского капитулировать
- Для поднятия духа. Звезды украинской эстрады устроили концерт для пограничников. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти