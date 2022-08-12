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Официально: Аталанта отдала россиянина в аренду

Италия
(1 голосов)

Миранчук останется в Серии А

Официально: Аталанта отдала россиянина в аренду

Миранчук

Новина українською

"Аталанта" отдала в аренду российского полузащитника Алексея Миранчука. Россиянин продолжит свою карьеру в "Торино". Об этом сообщает официальный сайт туринского клуба.

Соглашение рассчитано до конца будущего сезона. Отметим, что "Торино" может заключить полноценный контракт, если заплатит 12 миллионов евро.

Миранчук за "Аталанту" сыграл 44 матча, в которых забил шесть голов.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Алексей Миранчук Торино (Турин)
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Источник:
ФК Торино

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