Официально: Аталанта отдала россиянина в аренду

"Аталанта" отдала в аренду российского полузащитника Алексея Миранчука. Россиянин продолжит свою карьеру в "Торино". Об этом сообщает официальный сайт туринского клуба.

Соглашение рассчитано до конца будущего сезона. Отметим, что "Торино" может заключить полноценный контракт, если заплатит 12 миллионов евро.

Миранчук за "Аталанту" сыграл 44 матча, в которых забил шесть голов.