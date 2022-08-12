В целом бесполезное лето. Итоги Меркато и анонс сезона в Серии А. Часть I

Завтра начинается сезон 2022/23 в Серии А. В связи с этим предлагаем вам ознакомиться с первой частью его анонса. Здесь мы взглянем назад, на лето, межсезонье команд, с акцентом на их трансферы. На трансферы, которые официально состоялись, а не на слухи. Таким образом, подведя промежуточные итоги летнего Меркато.

"Рома" и "Интер"

Не понадобилось больше, чем Голливудская, императорская презентация Пауло Дибалы для того, чтобы объявить победителем межсезонья "Рому". А если понадобилось - можно посмотреть и презентацию игроков 60-ти тысячам фанов на "Олимпико" перед матчем с "Шахтером". Фаны и без того в эйфории после победы в Лиге Конференций, ожидают от проекта Жозе Моуриньо новых побед. А теперь и вовсе сошли с ума. Темп продажи футболок Пауло уже даже побил рекорд Криштиану Роналду.

Правда, в июле Моуриньо успел открыто пожаловаться на разочаровывающий Меркато. Но тут же пришел Дибала. В целом же "Рома" бесплатно забрала двух игроков с мировым именем - Дибалу и Жоржиньо Вейналдума, плюс Неманью Матича, заплатила всего семь миллионов за чемпиона Франции-2021 латераля Челика, усилилась бывшим вундеркиндом вратарем Свиларом.

В плане продаж, сбрасывания балласта, она также поработала отлично. В итоге даже уменьшив общую зарплатную ведомость клуба. Да, несмотря на приход Дибалы и Вейналдума. В минус лишь бесплатный уход Генриха Мхитаряна. А 11 миллионов за трансфер Жордана Верету и еще 30 - за игроков в арендах - большой плюс.

Последние победы в контрольных матчах - 1:0 над "Тоттенхэмом" и 5:0 над "Шахтером" - должны добавить ещё больше оптимизма.

"Интер" начинал лето с боязнью вновь лишиться лидеров. Лидера обороны Милана Шкриньяра пытаются продать до сих пор. Один из лучших игроков предыдущего сезона латераль Иван Перишич ушел. Оборона без них, да и со Шкриньяром, в контрольных матчах выглядит ужасно. Получила по два от "Монако" и "Лиона", четыре - от "Вильярреала". Ещё и проиграла "Лансу". Всё начало лета говорили о Дибале, но из-за упрямства не желавших уходить Алексиса Санчеса и Артуро Видаля не нашли деньги.

И все же Санчес и Видаль в итоге ушли. Новички пришли рано. И сверхопытный Мхитарян, и молодой талантливый Асллани в центре поля. Вратарь Онана создаст конкуренцию 38-летнему Хандановичу. Потерянный "Миланом" талант Рауль Белланова способен прорваться как раз у соседей.

Ну а подписание Ромелу Лукаку в аренду за восемь миллионов через год после продажи за 115 все в один голос назвали мастерклассом Джузеппе Маротты. Лучший игрок Серии А в сезоне 2020/21 после провала в "Челси" вернулся злым и мотивированным.

"Ювентус" и "Милан"

"Ювентус" также злой и мотивированный после двух лет без Скудетто, после года без трофеев вообще. Он также начинал лето неспокойно, без денег на трансферы, без Кьеллини, Дибалы и Мораты, почти без атаки. Сага с желавшим уйти Матейсом Де Лихтом отбирала время и внимание. Но в итоге удалось продать Де Лихта и на всех трансферах заработать почти сто миллионов.

Новички? Об Анхеле Ди Марии Джанлуиджи Буффон сказал, что будет в Серии А как Марадона. Поля Погба в Италии до сих пор оценивают по первой каденции в "Юве", а не по Манчестеру. Тем более, что он заявил о возвращении домой и явно очень рад этому. У "Интера" был перехвачен Бремер, признанный лучшим защитником лиги в предыдущем сезоне. А вчера у "Айнтрахта" был куплен вингер/латераль Филип Костич, любимец статистиков, считающих ключевые пасы, точные "кроссы", ХG и т.д.

С другой стороны, уход капитана и вице-капитана, новая травма, леность и отвлеченность на глупости Погба, старые травмы и мысли о Мундиале и возвращении домой Ди Марии, ноль матчей Лиги Чемпионов в резюме Бремера и Костича, 0:4 в последнем контрольном матче от "Атлетико", по-прежнему дыры в атаке, да и в скамье запасных в целом вызывают сомнения в полезности межсезонья для "бьянконери". Им многого не хватает.

Вряд ли было полезным межсезонье и для "Милана". Эйфория от первого Скудетто за 11 лет улетучилась быстро. Её место заняли официальное сообщение о продаже клуба, которая состоится лишь в сентябре, сообщения о скупости руководства, выделившего лишь 50 миллионов евро на трансферы. Болельщики после такого успеха ожидали гораздо больших сумм и потому весьма быстро вернулись в свое привычное летнее состояние отчаяния.

Ещё и соперники по контрольным матчам были гораздо слабее, чем у других итальянских грандов - "Марсель" (2:0), "Кельн" (2:1), венгры, которым даже проиграли, "Вольфсбергер", "Виченца".

А главное - с контрактами с техническим директором Паоло Мальдини и спортивным директором Фредериком Массарой тянули до последнего. Подписали их лишь за три часа до истечения предыдущих, а объявили почти через сутки после. Мальдини уже признал, что это задержало действия команды на Меркато.

Итоги Меркато - замена ушедшему Франку Кесси не найдена, нового центрального защитника нет. С другой стороны, пришел бесплатно суперсаб "Ливерпуля" Дивок Ориги, после тяжёлых боев за 32 миллиона куплен Шарль Де Кетеларе, способный наконец решить проблему позиции "десятки", да и вообще стать мировой звездой.

Там же будет играть ещё один новый игрок Адли. Оба хорошо проявили себя в контрольных матчах.

"Лацио" и "Наполи"

Если не считать новичков лиги, больше всех новых игроков на данный момент подписал "Лацио" - восемь. Он также третий в лиге по тратам на них. И то, и другое весьма нетипично для Клаудио Лотито. А начиналось лето традиционными проблемами с ликвидностью, ссорой главного тренера Маурицио Сарри со спортивным директором Игли Таре с заявлениями первого о невыполнении обещаний по трансферам.

Лотито в итоге заявил, что берет управление Меркато на себя, дожал ситуацию с новым лидером обороны болельщиком команды Алессио Романьоли. Подписаны юные игроки сборной Италии Казале и Канчелльери, талант из кантеры мадридского "Реала" Хила. Центр поля укреплен Маркосом Антонио из "Шахтера" и Весино из "Интера". Укреплена скамья запасных, ахиллесова пята команды.

Правда, вопросы по двум новым вратарям вместо ушедших Стракоши и Рейны. Максимиано из "Гранады", а Проведель из "Специи" - то есть из аутсайдеров. Ну и главный вопрос - успел ли Сарри наиграть свой Сарризм? 1:4 от "Дженоа" и 0:0 со сборной Катара и "Вальядолидом" как бы намекают, что нет.

Больше всех на новых игроков потратил "Наполи". Также удивительно при политике жесткой экономии Аурелио Де Лаурентиса. Хотя ведь он избавился от больших зарплат Лоренцо Инсинье, Дриса Мертенса, Калиду Кулибали, Давида Оспины. На переходе Калиду в "Челси" ещё и отлично заработал. А купил на эти деньги наконец-то усиление на левый фланг обороны (Оливера из "Хетафе"), грузинского таланта Кварацхелию, новых центрдефов Кима и Эстигора. Будут ещё новички.

Тем не менее, на данный момент лето "Наполи" выглядит слабым. Вряд ли защитники из "Фенербахче" и "Дженоа" - достойная замена Кулибали, а Кварацхелия - Инсинье. В контрольных матчах команда не переиграла "Адану Демирспор", "Мальорку" и "Эспаньол". Неудивительно, что настроение в городе упадочное, а болельщики требуют от Де Лаурентиса продать клуб. Ощущения конца эры.

"Аталанта" и "Фиорентина"

Такие же ощущения и в "Аталанте". Несмотря на 72 миллиона на покупки. Но из них 42 ушли на выкуп Бога и Демираля. Второго ещё и попробуют продать. Уже продают лидера центра поля Ремо Фройлера, а, возможно, и Руслана Малиновского и Луиса Муриэля. Подписаны же атакующие полузащитники Эдерсон из "Салернитаны" и Лукман, запасной "Лейпцига", что вряд ли вызывает восторг.

Проблему латералей, похоже, и решать не собираются. А проблему центральных защитников, ещё усилившуюся с положительным допинг-тестом Паломино, решают с помощью тинейджеров Скальвини и Околи.

Джан Пьеро Гасперини на днях прямо заявил: "Это не та "Аталанта", которую я ожидал". И между строк чувствуется, что готов вспыхнуть. Эйфория от новых американских совладельцев прошла быстро и кажется, что они собираются не вкладывать в клуб, а зарабатывать на нем.

В начале лета на американского владельца "Фиорентины" Рокко Коммиссо также сердились, считали, что не желает вкладывать. Что уж слишком кормит обещаниями. "Фиалки" не выкупили Торрейру, Пьонтека и Одриосолу, причем расставание с первым вышло неприятным, с жёсткими комментариями. Опасно тянули даже с контрактом главного тренера Винченцо Итальяно.

Но в итоге Итальяно подписал, подписали Додо из "Шахтера" на проблемный правый фланг обороны, Голлини на проблемную позицию вратаря, Мандрагору в центр поля. Ну а затем просто провернули мастер-класс, взяв бесплатно Луку Йовича из "Реала" (разве что с обязательством поделиться с мадридцами половиной суммы от последующей продажи). Он должен и имеет все шансы стать заменой Душану Влаховичу.

Сильным ходом также стало вчерашнее продление контракта с лидером обороны Миленковичем, которого за год до истечения предыдущего хотели забрать почти все гранды. Никола поверил в амбициозность "фиалок".

Контрольные матчи против приличных соперников - "Галатасарая" и "Бетиса" - "Фиорентина" проиграла, но настроение в клубе в целом положительное.

Другие

"Сассуоло", как всегда, занят продажей звезд. Джанлука Скамакка ушёл в "Вест Хэм" за 36 миллионов. Хотя ведь пока что он один. А его сменит сильный трансфер Андреа Пинамонти из "Интера". Также пришли атакеры Альварес из Южной Америки и Торстведт из "Генка", купленные за 10-12 миллионов каждый. Но "нероверди" ещё могут потерять лидеров. И почему даже не пытаются заткнуть дыру в центре обороны?

"Верона" уже потеряла Капрари, Казале и Канчелльери. Ушёл и тренер Игор Тудор, которого заменил интересный, но неопытный Габриэле Чоффи. Тома Анри, Джурич, 20-летний шотландец Дойг - такое себе усиление. А ведь она может потерять и других лидеров. Слабое лето.

"Торино" начинал с драки между спортивным директором и главным тренером и продажи лидера обороны Бремера злейшему врагу, но в последние дни подписал Лазаро, Влашича и Миранчука. Они и новичок Радоньич должны усилить атаку, креатив. Хотя это ведь лишь аренды. Насколько они захотят бороться за клуб? И кто заменит Бремера и Андреа Белотти, двух безоговорочных лидеров команды?

"Болонья" много заработала на продаже Теата, Хики и Сванберга и пока что заменила их арендой Камбиазо у "Ювентуса", свободным агентом Ликояннисом из "Кальяри" и новым шотландцем Фергюсоном. "Сампдория" на потерях Торсби, Экдаля и Йошиды заработала явно меньше и лишь на Дамсгоре - 15 миллионов. Её финансовая ситуация очень плоха, и аренды Гонсало Вильяра и Никиты Контини-Барановского - на данный момент её максимум.

"Эмполи" потерял талантов Пинамонти, Асллани и Вити и решил заменить их арендами у грандов. Ламмерс и Камбиаджи у "Аталанты", Сатриано у "Интера", Де Винтер у "Ювентуса". Плюс взял вылетевших из Серии А Марина и Дестро. А главное - сменил тренера Аурелио Андреаццоли на также вылетевшего молодого Паоло Дзанетти. "Специя" наоборот, сменила молодого Тьяго Мотту на опытного Луку Готти. И набрала также из грандов более опытных - Кальдару, Мальдини, Драговского, Виктора Коваленко.

Такие команды с такой стратегией как последние шесть могут как подняться на пару ступеней выше (всего пару), так и вылететь. Как и "Удинезе", сменивший тренера на дебютанта Серии А Андреа Соттила, продавший одного из лидеров Молину. Как и новички "Лечче" и "Кремонезе", чудом спасшаяся "Салернитана", собирающие аренды и вообще кого попало.

А вот "Монца" Сильвио Берлускони и Адриано Галлиани не собирается просто бороться за выживание. Чемпион Европы Маттео Пессина, также игроки сборной Алессио Краньо, Джанлука Капрари и Стефано Сенси, сверхопытный Андреа и юный талант из "Ювентуса" Филиппо Раноккии. Марлон из "Шахтера" и Мари из "Арсенала" (провел очень хороший год в "Удинезе"). Реально построить сильную команду.