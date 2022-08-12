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Официально. Ювентус объявил о трансфере лидера Айнтрахта
29-летний хавбек сменил Германию на Италию
Фото: juventus.com
"Ювентус" объявил о переходе полузащитника "Анйтрахта" Филипа Костича.
Контракт с 29-летним футболистом рассчитан до июня 2026 года, сообщает официальный сайт туринского клуба. Финансовые детали сделки не афишируются. Однако ранее сообщалось, что трансфер Костича обойдется "старой синьоре" в 18 миллионов евро.
В минувшем сезоне Филип забил 7 мячей и отдал 15 голевых передач в 43 матчах за клуб из Франкфурта-на-Майне во всех турнирах. Рыночная стоимость футболиста составляет 24 млн евро.
???????????????????????????????????? ✅⚪️⚫️#WelcomeKostić— JuventusFC (@juventusfc) August 12, 2022
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