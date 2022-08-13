Большинство не готовы. Анонс сезона 2022/23 в Серии А. Часть II

В первой части анонса сезона 2022/23 в Серии А мы оценивали межсезонье с акцентом на Меркато. Во второй же попробуем заглянуть в будущее и предположить, что можно ожидать от команд и лиги в целом.

Общие тенденции

Прежде всего, следует ожидать обилия голов, как и в предыдущие годы. Первый круг сезона 2021/22 Серия А завершила со средним числом голов за матч более трех. По итогам второго этот показатель упал до 2.87, но все же остался вторым в лигах Топ-5 после Бундеслиги. А в первых 20-ти матчах Кубка Италии нового сезона были забиты 80 мячей.

Также логично ожидать большей стабильности, наигранности, более стройной игры команд. Год назад "Ювентус", "Интер", "Наполи", "Лацио", "Рома" и "Фиорентина" сменили тренеров. Ныне ни одна команда Топ-8 не сменила, чего не случалось уже 19 лет. В целом лишь пять команд в лиге сменили.

С другой стороны, сезон будет разорванным Чемпионатом Мира. Уже в августе придётся сыграть пять туров, а не два, как обычно. Потому здесь хорошее начало будет иметь гораздо большее значение, чем обычно. Ранее обычно выигрывал не тот, кто начинал хорошо. В Италии вообще медленно загружаются. Особенно после такого позднего начала Меркато, как в этот раз. Нынешние неудачи в контрольных матчах красноречивы. Но именно сейчас мощное начало особенно важно.

Борьба за Скудетто

Чего ожидать от "Милана"? Он не был фаворитом год назад, не фаворит и сейчас. Самый молодой чемпион за последние 20 лет летом стал ещё моложе. И худее, поскольку нет замены Франку Кесси и Алессио Романьоли. Ещё и травмы напали рано. Златан Ибрагимович в 2021-ом году не вернётся. Ориги, Жиру, Де Кетеларе, Тонали сейчас не готовы играть. Кроме того, "россонери" желают вернуть былую славу в Лиге Чемпионов и бросят немало сил на неё. Да и в лиге против них уже будут играть иначе.

В их пользу - почти трёхлетняя работа Стефано Пиоли и прочность его проекта (он показал, как умеет работать даже в условиях клубных бурь и кадрового голода), невероятная сплоченность и позитивный настрой команды, железная оборона. И усиление атаки, забившей в сезоне 2021/22 на 25 мячей меньше, чем "Интер". Вундеркинд Де Кетеларе, техничный Адли и опытный джокер Ориги способны добавить огня.

Цель - Топ-4, а дальше - как получится.

Главным фаворитом остаётся "Интер". Для него и второе место будет провалом. Возвращение Ромелу Лукаку и дуэта ЛуЛа с Лаутаро Мартинесом должно вернуть общее число голов команды к ста. А ведь на скамье запасных ещё и Эдин Джеко с Хоакином Корреа. "Змеи" и освежили позиции молодёжью, и укрепили опытом Генриха Мхитаряна.

Впрочем, и их неудачу будет чем объяснить. Да даже борьбой эго тех же ЛуЛа с Джеко, Мхитаряна с Чалханоглу. Лидера обороны Милана Шкриньяра до сих пор пытаются продать. Вместо Ивана Перишича - долго травмированный Гозенс. А давление на главного тренера Симоне Индзаги будет сумасшедшим. Ведь болельщики не любят его, считают виновным в потере Скудетто и вообще лишь кубковым тренером. И как он перестроит команду под Лукаку? Неужели придётся менять стиль от владения мячом к лонгболлам?

"Ювентус" после двух сезонов с четвёртым местом и сезона без трофеев вообще также будет обязан вернуться в борьбу за Скудетто. Давление на Массимилиано Аллегри, которого немало болельщиков не любят, также будет очень мощным. Как и на руководство клуба. "Юве" почти всегда, даже в чемпионские сезоны с Аллегри, начинал сезон слабо. Теперь такое начало может вызвать взрыв.

Без Джорджо Кьеллини и Пауло Дибалы, с которыми ушла эпоха. Матейс Де Лихт чаще подводил, чем помогал, но его преемник Бремер совсем без опыта. Фланги обороны до сих пор не освежены. Место капитанов, лидеров должны занять Поль Погба и Анхель Ди Мария, но первый в последние годы капитанит разве что в соцсетях, да и начал с серьезной травмой, а второй остался в Европе лишь для сборной Аргентины. После Чемпионата Мира он может потерять интерес к футболу.

Сумеет ли Аллегри построить фирменную железную оборону на Бремере, 35-летнем Бонуччи и Данило с Де Шильо? Сумеет ли раскрыть Душана Влаховича так, что он будет забивать, как в "Фиорентине"? Каким и когда после тяжелейшей травмы вернётся Федерико Кьеза? Удастся ли добавить игроков в атаку, которая сейчас крайне скудна?

"Юве" должен вернуться в борьбу за Скудетто, но не факт, что готов его брать.

Готова ли "Рома"? После подписания Пауло Дибалы и Жоржиньо Вейналдума многим её болельщикам кажется, что да. Фаны просто сошли с ума. Они постоянно проводят параллели со вторым сезоном Фабио Капелло. Чемпионским. Проект Жозе Моуриньо и вправду обрастает мясом, бешеная поддержка трибун ему обеспечена. Клуб и вправду сейчас здоров и полон энтузиазма. Он уже взял свой первый трофей в эру Жозе (Лига Конференций), а, как сам португалец говорит, трофеи изменяют мышление.

Но не наступает ли "Рома" на привычные грабли? Она ведь первый сезон с Моуриньо завершила лишь шестой и в Топ-4 не была четыре сезона. Арриго Сакки так и заявил: "Рома", как всегда, празднует слишком рано". Сколько раз в истории она уже обжигалась на таком излишнем энтузиазме, а ее болельщики поворачивались против неё?! Не сбитые ли лётчики уже Дибала, Вейналдум, Неманья Матич, Крис Смоллинг, не слаба ли скамейка?

3-4 места - её реальная цель.

Борьба за Еврокубки

В предыдущем сезоне Топ-4 официально сформировалась за три тура до финиша. В этом прогнозируют такой же сценарий, только с "Ромой" вместо "Наполи". "Везувиани" лишились трёх капитанов Инсинье, Мертенса, Кулибали, заменяя их совершенно неравноценно. Капитаном теперь Джованни Ди Лоренцо, которому по харизме до тех троих как до Луны. После сезона почти Скудетто ощущения совершенно упаднические, болельщики скорее воюют против президента Аурелио Де Лаурентиса, чем поддерживают команду.

И все же шансы на Топ-4 есть. Прежде всего - в Лучано Спаллетти. За десять последних сезонов в Серии А он лишь однажды не выводил свою команду в Лигу Чемпионов. То есть работу знает. Также нужно помнить, что в предыдущем сезоне скамья запасных "Наполи" в полузащите и атаке была, пожалуй, лучшей в стране. Почему же теперь ей не выстрелить? Да и возможно усиление сильным форвардом Джованни Симеоне и сильным вратарём - Кепой или Кейлором Навасом. А это точно поднимет настроение.

Главное - не отстать в дебюте сезона.

"Лацио" также способен пробиться в Топ-4. Его первый состав по-прежнему силен. Чиро Иммобиле пойдёт на рекордный в Серии А пятый трофей лучшего бомбардира. Опытный Алессио Романьоли наконец-то пришёл в любимую команду и сверхмотивирован улучшить её оборону. В целом трансферы наконец-то усилили крайне слабую ранее скамью запасных. А Маурицио Сарри заявляет, что уже весной команда стабилизировалась и приблизилась к Сарризму. Она ведь стала второй в лиге по забитым.

Вопросы к новым вратарям Максимиано и Проведелю, пришедшим из аутсайдеров, к обороне в целом, весьма слабой ранее. К способности играть три матча в неделю, что, по признанию Сарри, убивало команду год назад осенью. А теперь ведь календарь ещё более плотный. Ну и главный вопрос - уйдёт ли Милинкович-Савич? Если да, то "Лацио" станет ближе не к четвёртому, а к восьмому месту.

Увидим ли мы новый Сарризм?

Главная проблема "Фиорентины" - также Еврокубки. Она возвращается туда через пять лет и непривычна к ним. В том числе и их дебютант главный тренер Винченцо Итальяно. Даже в предыдущем сезоне у "фиалок" было слишком много взлётов и падений. Что уж говорить о таком плотном?!

Вытащенный у "Реала" бесплатно Лука Йович может заменить Влаховича, но, возможно, и слишком засиделся в Мадриде, в обороне скамья запасных очень слаба, в центре поля большие изменения, а купленные за 15-23 миллиона евро вингеры должны выдавать больше, чем в сезоне 2021/22. Тренер считается одним из самых талантливых в стране, но слишком молод, часто упрям и наивен.

Далеко "фиалки" от седьмого места не сдвинутся.

У "Аталанты" как раз главный козырь - отсутствие Еврокубков. А они всегда очень мешали в лиге. Теперь Джан Пьеро Гасперини может сосредоточиться на возвращении волшебной любимой всеми "Богини". Но ощущения конца эры, скупости новых американских совладельцев, плохих отношений Гаспа с ними и новым техническим директором Ли Конгертоном сильнее. Тренер прямо заявил, что это не та "Аталанта", которую он ожидал. Она и несбалансирована кадрово, и не в настроении. Морально устала.

Возможно, волшебство Гаспа вновь подействует, вернётся. Но, по логике, этого не должно произойти. Тем более - если уйдут такие знаковые игроки как Фройлер, Малиновский, Муриэль, если Паломино не отмоется от обвинений в допинге.

Другие

В предыдущем сезоне тренеры Топ-команд не раз хвалили середняков. По делу, ведь те не раз отбирали очки в решающие моменты. И "Милану", и "Интеру", и "Ювентусу" "Болонья", "Удинезе" и "Сассуоло" снятся в страшных снах. "Верона" дома выносила грандов, "Сассуоло" стал первым за почти 60 лет, кто победил в гостях всех троих главных. Но в нынешнем сезоне кажется, что середняки ослабели и уже так не поборются.

Как признак - их выступления неделю назад в Кубке Италии. Из 12-ти команд Серии А пять вылетели в борьбе с Серией Б и С, ещё пять выиграли дома с разницей лишь в один мяч.

"Сассуоло" потерял Скамакку, может потерять Распадори, Берарди, Фраттези. Во второй сезон Алессио Дионизи логично ожидать прогресса, но не факт, что кадры позволят. Из Кубка он уже вылетел. "Верона" потеряла Капрари, Казале и Канчелльери, потеряет Симеоне. С неопытным тренером. "Болонья" ослабела по составу, "Удинезе" взял тренера-дебютанта Серии А. "Эмполи" потерял и игроков, и тренера, поставившего особенную игру. "Торино" потерял Белотти и Бремера, "Сампдория" - двух лидеров центра поля.

Вовсе не удивимся, если один и более симпатичных середняков сезона 2021/22 в сезоне 2022/23 вылетят. И если в середняки пробьётся "Монца" Сильвио Берлускони и Адриано Галлиани, с Краньо, Пессиной, Сенси, Марлоном, Капрари, Раноккией. Или же "Специя", которая не потеряла лидеров, а немного усилилась. Или даже "Салернитана", набравшая много игроков за живые деньги.

Главные кандидаты на вылет - новички "Кремонезе" и "Лечче".