Трансфер откладывается? Малиновский попал в заявку Аталанты на первый тур Серии А

Уже на этих выходных начинается новый сезон Серии А.

Стала известна заявка "Аталанты" на игру против "Сампдории". В ней нашлось место и для украинца Руслана Малиновского, даже несмотря на наличие последних слухов.

???? Ecco i nostri convocati per la trasferta di Genova!



???? Here's our travelling squad for #SampAtalanta!



Presented by @intesasanpaolo #SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/baqFOAVmlB