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Трансфер откладывается? Малиновский попал в заявку Аталанты на первый тур Серии А

Италия
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Были слухи о переезде в Англию

Трансфер откладывается? Малиновский попал в заявку Аталанты на первый тур Серии А

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Уже на этих выходных начинается новый сезон Серии А.

Стала известна заявка "Аталанты" на игру против "Сампдории". В ней нашлось место и для украинца Руслана Малиновского, даже несмотря на наличие последних слухов.

На этой неделе инсайдеры стали говорить о возможном уходе Романа из "Аталанты". Неплохие деньги за него предлагает "Ноттингем Форест".

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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