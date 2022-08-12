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Трансфер откладывается? Малиновский попал в заявку Аталанты на первый тур Серии А
Были слухи о переезде в Англию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Уже на этих выходных начинается новый сезон Серии А.
Стала известна заявка "Аталанты" на игру против "Сампдории". В ней нашлось место и для украинца Руслана Малиновского, даже несмотря на наличие последних слухов.
???? Ecco i nostri convocati per la trasferta di Genova!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) August 12, 2022
???? Here's our travelling squad for #SampAtalanta!
Presented by @intesasanpaolo #SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/baqFOAVmlB
На этой неделе инсайдеры стали говорить о возможном уходе Романа из "Аталанты". Неплохие деньги за него
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