Официально: Милан продлил контракт с Томори

"Милан" объявил о продлении контракта с защитником Фикайо Томори. 24-летний англичанин поставил подпись под контрактом до 2027 года.

Томори присоединился к "Милану" на правах аренды ещё в январе 2021-го. Летом того же года "россонери" выкупили контракт игрока за 28 миллионов евро.

1 - Fikayo #Tomori is the AC Milan's outfield player with the most minutes played in Serie A 2021/22 (2719). Essential. pic.twitter.com/DZgqGR44bA