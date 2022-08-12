Официально: Милан продлил контракт с Томори

"Милан" объявил о продлении контракта с защитником Фикайо Томори. 24-летний англичанин поставил подпись под контрактом до 2027 года.

Томори присоединился к "Милану" на правах аренды ещё в январе 2021-го. Летом того же года "россонери" выкупили контракт игрока за 28 миллионов евро.

1 - Fikayo #Tomori is the AC Milan's outfield player with the most minutes played in Serie A 2021/22 (2719). Essential. pic.twitter.com/DZgqGR44bA — OptaPaolo ???? (@OptaPaolo) August 12, 2022

В прошлом сезоне Фикайо провел больше всех минут на поле среди полевых игроков "Милана".

Томори провел 40 матчей и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 50 миллионов евро.