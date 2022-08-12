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Официально: Милан продлил контракт с Томори

Италия
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Важный контракт

Официально: Милан продлил контракт с Томори

Фото: acmilan.com

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"Милан" объявил о продлении контракта с защитником Фикайо Томори. 24-летний англичанин поставил подпись под контрактом до 2027 года.

Томори присоединился к "Милану" на правах аренды ещё в январе 2021-го. Летом того же года "россонери" выкупили контракт игрока за 28 миллионов евро.

В прошлом сезоне Фикайо провел больше всех минут на поле среди полевых игроков "Милана".

Томори провел 40 матчей и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 50 миллионов евро.

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В статье: Милан Фикайо Томори
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