Ювентус готовится совершить трансфер нападающего Барселоны

Нидерландский нападающий "Барселоны" Мемфис Депай может перейти в "Ювентус" еще до конца летнего трансферного окна.

Туринский клуб согласовал с 28-летним игроком "блауграны" 2-летний контракт с зарплатой 7 млн евро в год. Осталось провести переговоры с каталонцами.

"Ювентус" рассчитывает, что испанский клуб отпустит Депая бесплатно или продаст его за символическую цену, ведь ранее коуч клуба Хави подтвердил, что не нуждается в услугах игрока.

Срок действующего соглашения нападающего с "Барсой" истекает в июне 2023 года. Его стоимость равна 35 млн евро, согласно данным сайта Transfermarkt.