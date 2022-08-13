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Ювентус готовится совершить трансфер нападающего Барселоны
Игрок может достаться клубу почти бесплатно
Фото: Barca Universal
Нидерландский нападающий "Барселоны" Мемфис Депай может перейти в "Ювентус" еще до конца летнего трансферного окна.
Туринский клуб согласовал с 28-летним игроком "блауграны" 2-летний контракт с зарплатой 7 млн евро в год. Осталось провести переговоры с каталонцами.
"Ювентус" рассчитывает, что испанский клуб отпустит Депая бесплатно или продаст его за символическую цену, ведь ранее коуч клуба Хави подтвердил, что не нуждается в услугах игрока.
Срок действующего соглашения нападающего с "Барсой" истекает в июне 2023 года. Его стоимость равна 35 млн евро, согласно данным сайта Transfermarkt.
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