Серия А. Прощальный ассист Малиновского? Победы атаки Милана и обороны Аталанты

Серия А. Первый тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Удинезе" 4:2

Голы: Эрнандес 12 (пен.), Ребич 15, 68, Диас 46 - Бекао 2, Мазина 45+3

"Милан": Маньян, Калабрия, Калулу, Томори, Эрнандес, Беннасер, Крунич (Побега 84), Мессиас (Салемакерс 72), Диас (Де Кетеларе 71), Леау (Ориги 84), Ребич (Жиру 72)

"Удинезе": Сильвестри, Перес (Эбоссе 67), Бекао, Нуйтинк, Соппи, Уолас (Ловрич 76), Макенго (Самарджич 76), Перейра, Мазина (Эбоселе 83), Деулофеу, Саксесс (Бету 67)

Предупреждения: Крунич 44 - Соппи 10. Бекао 44, Перес 56, Эбоселе 90+1

Главный арбитр: Ливио Маринелли

Сезон 2022/23 в Серии А начался! Начал его по традиции чемпион, дома и логично, что при переполненном стадионе. Правда, с мая звёздная пыль слетела с "Милана", поскольку его лето было тяжелым. С контрактами Паоло Мальдини и Фредерика Массары тянули до последних часов, с трансферами настолько не преуспели или опоздали, что отчетный матч не начал в "старте" ни один новичок. А ведь речь о сопернике, с которым в предыдущем сезоне сыграли дважды 1:1. Но на этот раз вышло иначе.

Начали лучше как раз новые подопечные тренера-дебютанта Серии А Андреа Соттила. Угловой на ближнюю стойку слишком легко замкнул головой Бекао. Впрочем, "Милан", даже не применяя особых усилий, сразу же забил два. Диас пробил справа, Сильвестри отбил, Калабрия не сумел добить, а Соппи, как посчитал Ливио Маринелли после долгого просмотра видео, все же достал его, а не мяч. Затем Калабрия уже нашёл Ребича, игравшего вместо травмированных Златана, Жиру и Ориги.

Далее "Милан" успокоил игру, катал мяч. За что и поплатился. Удар головой латераля Мазины с навеса Перейры в раздевалку он совершенно проспал. Впервые за восемь лет "россонери" пропустили в одном матче от двух защитников. Однако второй тайм начали лучше уже хозяева. Прострел Эрнандеса, отскок - и Диас забивает. После 20-ти минут сонной игры Браим отдал чуть назад Ребичу после комбинации с Мессиасом. И, несмотря на два сейва Маньяна в самой концовке, ясность с именем победителя установилась.

Диас год назад начал классно, но затем сдулся. Начал классно и сегодня. Пиоли угадал с ним, хотя были и другие варианты. Ребич, не находивший себе места в предыдущем сезоне из-за травм и игры конкурентов, нынешний начал мажорно. "Милан" начал мажорно против соперника, у которого не выигрывал трижды подряд, а с разницей более одного мяча - с 2014-го года. В плане динамизма, организованности, игры в обороне работы у чемпиона ещё много. Но таланта и настроения хоть отбавляй. Сегодня они решили.

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Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Сампдория" - "Аталанта" 0:2

Голы: Толой 26, Лукман 90+6

"Сампдория": Аудеро, Берешински (Депаоли 59), О. Колли, А. Феррари (Мурильо 90), Ауджелло, Виейра, Ринкон, Лерис (Квальярелла 75), Джуричич (Верре 59), Капуто (Де Лука 59), Сабири

"Аталанта": Муссо, Толой (Скальвини 84), Околи, Джимсити, Хатебур, Коопмейнерс, Де Роон, Меле (Зортеа 72), Пашалич (Малиновский 84), Сапата, Муриэль (Лукман 63)

Предупреждения: А. Феррари 2, Верре 73, Квальярелла 81, Сабири 82 - Околи 19, Пашалич 45, Муссо 80, Де Роон 84, Зортеа 89, Хатебур 90+2

Главный арбитр: Федерико Дионизи

"Аталанта" провела лето даже в гораздо худшем настроении, чем "Милан". Новые американские совладельцы не предоставляют достаточно финансов, а как раз продают игроков, новые технический и спортивный директор опаздывают с покупками. Джан Пьеро Гасперини даже открыто заявил, что это не та "Аталанта", которую он ожидал. Из-за травм в обороне сезон ещё и пришлось начать с дебютом в Серии А вернувшегося из аренды 21-летнего Околи. Но, как оказалось, как раз на оборону можно опереться.

Дуван Сапата начал двумя попытками. Не сильно побеспокоив "Сампдорию", также, кстати, проведшую ужасное лето, потерявшую пятерых важных игроков. В первой четверти матча гости так и не завелись. Зато вторую начали фирменными атаками Гасперини. Латераль Меле замкнул заброс латераля Хатебура в упор в каркас ворот, центральный защитник Толой забил с игры. После прорыва Сапаты по флангу, прострела и сброса Пашалича работа Рафаэля оказалась лёгкой.

Сразу же Сабири ответил четырьмя ударами за 12 минут, "Дория" вышла вперёд по владению мячом. "Аталанта" играла слабо. В последней четверти матча Сабири попал штрафной в стойку, Квальярелла дважды - слёта и обводящим ударом - должен был попадать. Второй задел перекладину. Но всё же бергамцы устояли. Именно их оборона без Паломино, Демираля и Дзаппакосты устояла.

На последних секундах матча второй гол организовали игроки, вышедшие на замену. Только-только пришедший Лукман убрал защитника и забил. Возможно, уходящий в "Ноттингем Форест" Руслан Малиновский получил от него мяч на своей половине поля, прорвался в контратаку и уже возле штрафной вернул ему пас. Прощальный ассист украинца?