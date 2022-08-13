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Кейлор Навас согласился перейти в Наполи из ПСЖ. Клубы близки к соглашению о трансфере
Костариканец хочет снова быть основным вратарем команды
Фото: FC Barcelona Noticias
Вратарь французского "ПСЖ" Кейлор Навас дал согласие на переход в итальянский "Наполи". Как сообщает L`Equipe, клубы продолжают вести переговоры касательно условий трансфера голкипера.
По информации издания, костариканец согласился на переход, потому что намерен сыграть на предстоящем ЧМ-2022 в Катаре, и ему требуется практика. В Париже он бы продолжил выступать исключительно в качестве замены для Джанлуиджи Доннаруммы.
"ПСЖ", благодаря уходу Наваса, также смогут избавится от одной из самых больших зарплат в клубе. Также частью сделки может стать полузащитник "Наполи" Фабиан Руис, который чрезвычайно интересен парижанам.
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