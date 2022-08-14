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Генеральный директор Монцы заявил, что клуб не собирается подписывать Икарди

Италия
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Теперь союз Мауро-Ванды должен искать другой вариант продолжения карьеры

Генеральный директор Монцы заявил, что клуб не собирается подписывать Икарди

Фото: Global Look Press

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Генеральный директор новичка Серии А Монцы Адриано Галлиани рассказал, планирует ли клуб подписать нападающего ПСЖ Мауро Икарди:

“Мы не собираемся подписывать Икарди, запомните мои слова. Ни в коем случае – мы не подписываем его.

Нам не нужен другой форвард после подписания Андреа Петаньи”, – заявил Галлиани в интервью DAZN.

Напомним, что в начале августа "Монца" пыталась пригласить к себе Икарди. Правда, 12 августа "бело-красные" оформили годовую аренду нападающего "Наполи" Андреа Петаньи за 2,5 млн евро.

Отметим, что у Мауро еще остался два года контракта с "Пари Сен-Жермен". Правда, новый тренер парижан не рассчитывает на аргентинца: пока на его счету нет ни минуты в первых трех матчах сезона.

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В статье: Адриано Галлиани Мауро Икарди Монца
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Источник:
Fabrizio Romano

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