Генеральный директор Монцы заявил, что клуб не собирается подписывать Икарди

Генеральный директор новичка Серии А Монцы Адриано Галлиани рассказал, планирует ли клуб подписать нападающего ПСЖ Мауро Икарди:

“Мы не собираемся подписывать Икарди, запомните мои слова. Ни в коем случае – мы не подписываем его.

Нам не нужен другой форвард после подписания Андреа Петаньи”, – заявил Галлиани в интервью DAZN.