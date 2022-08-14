Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сарри: Будет большое разочарование, если Рома финиширует второй в серии А
Коуч "орлов" о трансферах римских врагов
Главный тренер римского "Лацио" Маурицио Сарри прокомментировал слова наставник "Ромы" Жозе Моуриньо на счет больших затрат на трансферы этим летом.
"Мы не тратили 39 млн евро. Сделали важные инвестиции. Если кто-то и тратил деньги этим летом, то это "Рома". Они тратили много.
Спасибо Моуриньо за его уверенность во мне. Надеюсь, сделаю его счастливым в этом сезоне.
Вот почему я считаю, что это будет очень большое разочарование, если "Рома" финиширует второй в серии А", - рассказал итальянский коуч.
Популярное сейчас
- Злой Зинченко. ВИДЕО негативной реакции Александра после пропущенного гола в матче против Лестера
- Жена командира полка Азов: Я знаю, что Денис вывезен в россию
- Аталанта отклонила предложение в 15 млн за Малиновского и просит большую сумму
- Серия А. Прощальный ассист Малиновского? Победы характера Интера, атаки Милана и обороны Аталанты
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лидеров Штурма. ФОТО
- Основатель Pink Floyd призвал Байдена заставить Зеленского капитулировать