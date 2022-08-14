Сарри: Будет большое разочарование, если Рома финиширует второй в серии А

Главный тренер римского "Лацио" Маурицио Сарри прокомментировал слова наставник "Ромы" Жозе Моуриньо на счет больших затрат на трансферы этим летом.

"Мы не тратили 39 млн евро. Сделали важные инвестиции. Если кто-то и тратил деньги этим летом, то это "Рома". Они тратили много.

Спасибо Моуриньо за его уверенность во мне. Надеюсь, сделаю его счастливым в этом сезоне.

Вот почему я считаю, что это будет очень большое разочарование, если "Рома" финиширует второй в серии А", - рассказал итальянский коуч.