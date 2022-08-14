  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Сарри: Будет большое разочарование, если Рома финиширует второй в серии А
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сарри: Будет большое разочарование, если Рома финиширует второй в серии А

Италия
(1 голосов)

Коуч "орлов" о трансферах римских врагов

Сарри: Будет большое разочарование, если Рома финиширует второй в серии А

Новина українською

Главный тренер римского "Лацио" Маурицио Сарри прокомментировал слова наставник "Ромы" Жозе Моуриньо на счет больших затрат на трансферы этим летом.

"Мы не тратили 39 млн евро. Сделали важные инвестиции. Если кто-то и тратил деньги этим летом, то это "Рома". Они тратили много.

Спасибо Моуриньо за его уверенность во мне. Надеюсь, сделаю его счастливым в этом сезоне.

Вот почему я считаю, что это будет очень большое разочарование, если "Рома" финиширует второй в серии А", - рассказал итальянский коуч.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лацио (Рим) Рома (Рим) Маурицио Сарри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Roma Press

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде