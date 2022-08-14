Серия А. Типичный 1:0 Моуриньо, Специя побеждает без Коваленко

Серия А. Первый тур

Салерно. "Стадио Ареки"

"Салернитана" - "Рома" 0:1

Гол: Кристанте 33

"Салернитана": Сепе, Дьомбер, Бронн, Фасио, Кандрева, Л. Кулибали (Кристофферсен 73), Кастанос (Рибери 54), Вильена, Мадзокки (Самбиа 62), Бонаццоли, Ботхейм (Валенсия 62)

"Рома": Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Карсдорп, Кристанте, Лоренцо Пеллегрини, Спинаццола, Дзаньоло (Вейналдум 79), Дибала (Эль-Шаарави 89), Абрахам (Матич 69)

Предупреждения: Л. Кулибали 28, Дьомбер 39, Кастанос 40 - Смоллинг 48, Матич 72

Последний месяц межсезонья для "Ромы" был одним сплошным праздником. Подписания Пауло Дибалы и Императорская, голливудская презентация, устроенная ему, подписания Неманьи Матича и Жоржиньо Вейналдума подняли энтузиазм болельщиков и местной прессы до небес. Даже о Скудетто немало говорили.

Остужал эту эйфорию, например, Арриго Сакки. Заявляя, что "Рома", как всегда, празднует слишком рано. Остужал и сам Жозе Моуриньо, говоря, что усиления недостаточно, что 17 команд Серии А потратили на трансферы больше. В том числе и вспомнил о "Салернитане", заявив, что потратила сорок миллионов. Он ошибся примерно на десять, но в целом прав. После чудесного спасения в предыдущем сезоне "гранатовые" приложили усилия для гораздо лучшего и подписали 17 игроков.

Начала команда Моуриньо хорошо. Интересно комбинировала, играла довольно быстро. Дзаньоло, Абрахам выходили на ударные позиции. Правда, их подвела нeточность. Забить удалось лишь Кристанте. После удара Абрахама в защитника Брайан продолжил метров с 18-ти. Мяч коснулся как минимум одного соперника на пути в угол.

Ну а далее гости большей частью сушили игру, удерживали результат. В итоге финальный свисток они встретили даже с меньшим процентом владения мячом, чем соперник. Зато оборону перекрыли наглухо. Особенно - после сложного начала второго тайма. Моуриньо просто поменял форварда Абрахама на опорника Матича и практически форварда Дзаньоло на опорника Вейналдума и этим "автобусом" засушил игру.

"Салернитана", весной проигравшая "Роме" лишь со счетом 1:2, а "Фиорентине" и "Аталанте" не проигравшая вообще, при поддержке трибун очень старалась. Но напрячь Патрисиу не смогла. Еще и некоторые контратаки римлян были весьма опасны. Дзаньоло вывел Дибалу на вратаря, и тот попал в стойку. Во втором тайме Пауло вновь вывели, и он с острого угла промахнулся. В самой концовке Карсдорп прорвался и также попал в стойку.

Выступление абсолютно в стиле Моуриньо. И результат в его стиле. Эйфории в "Роме" сейчас не должно быть места. Должно быть место работе. Что мы и видели сегодня.

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Специя. "Альберто Пикко"

"Специя" - "Эмполи" 1:0

Гол: Нзола 36

"Специя": Драговски, Кальдара, Кивьор, Николау, Реца (Холм 76), Бурабия (Эллертсон 90+1), Агудело (Сала 90+1), Верде (Экдаль 61), С. Бастони, Гьяси (Стрелец 75), Нзола

"Эмполи": Викарио, Стоянович, Исмаили, Луперто, Паризи, Марин, Бандинелли (Фаццини 88), Хендерсон (Камбиаджи 54), Байрами, Ламмерс, Дестро (Сатриано 72)

Предупреждения: Гьяси 4, Реца 60 - Хендерсон 14

Виктор Коваленко не попал в заявку "Специи". Как объяснил перед матчем его новый наставник Лука Готти, задержка с обновлением аренды из "Аталанты" заставила украинца тяжело работать индивидуально с целью догнать старых-новых партнеров по команде. Такая работа вызвала усталость игрока. Будем ждать его к следующему туру. А в первом команда справилась без него, одержав скромную победу.

"Эмполи" нанес в два раза больше ударов по воротам (18:9), владел мячом 59 процентов времени. Вратарь хозяев Драговски работал гораздо тяжелее, чем Викарио. Но победа досталась Симоне Бастони с его пасом вразрез и Нзоле с результативным выходом один-на-один.