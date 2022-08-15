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Лацио - Болонья 2:1. Обзор матча и видео голов

Италия
(1 голосов)

Волевая победа римлян

Лацио - Болонья 2:1. Обзор матча и видео голов

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В рамках первого тура итальянского первенства подопечные Маурицио Сарри не без проблем сумели одержать домашнюю победу. "Орлы" пропустили первыми, но сумели во втором тайме перевернуть игру и заработать три очка.

Серия А. Первый тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Болонья" 2:1

Голы: Де Сильвестри 68 (автогол), Иммобиле 79 - Арнаутович 38 (пен.)

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В статье: Болонья Лацио (Рим)
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