Италия
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Лацио - Болонья 2:1. Обзор матча и видео голов
Волевая победа римлян
Faisal HQ / Автор неизвестен
В рамках первого тура итальянского первенства подопечные Маурицио Сарри не без проблем сумели одержать домашнюю победу. "Орлы" пропустили первыми, но сумели во втором тайме перевернуть игру и заработать три очка.
Серия А. Первый тур
Рим. "Стадио Олимпико"
Голы: Де Сильвестри 68 (автогол), Иммобиле 79 - Арнаутович 38 (пен.)
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