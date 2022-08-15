Моуринью стартует с победы. Видео гола и обзор матча Салернитана - Рома 0:1

Летние трансферы стали поводом для многих поверить, что "Рома" вернётся в борьбу за Лигу чемпионов, а некоторые болельщики команды даже надеются, что удастся навязать борьбу топ-клубам за чемпионский титул. Однако стартовали "волки" в новом сезоне с минимальной победы против коллектива, который в прошлом сезоне едва сохранил место в Серии А. Тем не менее, три очка в копилку подопечных Моуринью упали, а значит, старт сезона можно называть удачным.

Серия А. Первый тур

Салерно. "Стадио Ареки"

"Салернитана" - "Рома" 0:1

Гол: Кристанте 33