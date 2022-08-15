Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Моуринью стартует с победы. Видео гола и обзор матча Салернитана - Рома 0:1
Поборются ли "волки" за чемпионство?
Фото: asroma.com / Автор невідомий
Летние трансферы стали поводом для многих поверить, что "Рома" вернётся в борьбу за Лигу чемпионов, а некоторые болельщики команды даже надеются, что удастся навязать борьбу топ-клубам за чемпионский титул. Однако стартовали "волки" в новом сезоне с минимальной победы против коллектива, который в прошлом сезоне едва сохранил место в Серии А. Тем не менее, три очка в копилку подопечных Моуринью упали, а значит, старт сезона можно называть удачным.
Серия А. Первый тур
Салерно. "Стадио Ареки"
"Салернитана" - "Рома" 0:1
Гол: Кристанте 33
Популярное сейчас
- Конте и Тухель подрались после окончания матча Челси и Тоттенхэма. Видео
- Суркис объяснил, почему УПЛ должно быть бесплатным, и назвал свое условие к Setanta
- Генштаб: ВСУ нанесли огневое поражение и обезвредили разведгруппу в направлении Соледара
- Серия А. Прощальный ассист Малиновского? Победы характера Интера, атаки Милана и обороны Аталанты
- Украинские бренды креативно намекают на возвращение в Крым. ФОТО
- Основатель Pink Floyd призвал Байдена заставить Зеленского капитулировать