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Есть более амбициозные претенденты. Малиновский не перейдет к новичку АПЛ

Италия
(1 голосов)

Руслан достоин большего?

Есть более амбициозные претенденты. Малиновский не перейдет к новичку АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Руслан Малиновский с большой долей вероятности этим летом покинет "Аталанту". Об этом передает украинский комментатор Виктор Вацко, подтверждая информацию зарубежных инсайдеров.

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В последние дни была информация об интересе к полузащитнику со стороны "Ноттингем Форест", однако данный вариант Малиновский не рассматривает. Вацко информирует, что у украинца есть варианты от более амбициозных команд.

Сейчас Малиновский находится в переговорном процессе. На него претендуют клубы из АПЛ, а также французского чемпионата.

Контракт Малиновского с "Аталантой" действителен до лета 2023-го года.

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В статье: Виктор Вацко Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Источник:
Вацко on air

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