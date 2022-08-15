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Есть более амбициозные претенденты. Малиновский не перейдет к новичку АПЛ
Руслан достоин большего?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Руслан Малиновский с большой долей вероятности этим летом покинет "Аталанту". Об этом передает украинский комментатор Виктор Вацко, подтверждая информацию зарубежных инсайдеров.
В последние дни была информация об интересе к полузащитнику со стороны "Ноттингем Форест", однако данный вариант Малиновский не рассматривает. Вацко информирует, что у украинца есть варианты от более амбициозных команд.
Сейчас Малиновский находится в переговорном процессе. На него претендуют клубы из АПЛ, а также французского чемпионата.
Контракт Малиновского с "Аталантой" действителен до лета 2023-го года.
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