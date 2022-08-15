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Моуриньо заказал игрокам 60 пицц, чтобы отпраздновать победу над Салернитаной

Италия
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Читмил

Моуриньо заказал игрокам 60 пицц, чтобы отпраздновать победу над Салернитаной

Фото: twitter.com/OfficialASRoma

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Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью пиццей поблагодарил игроков за победу над "Салернитаной" (1:0), сообщает corrieredellosport.it.

После выездного матча португалец купил 60 пицц и напитки для футболистов и персонала клуба, чтобы отпраздновать победу.

Жозе любит есть пиццу после выездных побед над "Салернитаной" – год назад он также ел пиццу после игры во время поездки на поезде.

Следующий матч "Ромы" против "Кремонезе" пройдет дома, 22 августа, в 19:30.

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В статье: Жозе Моуриньо Рома (Рим) Салернитана
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Источник:
corrieredellosport.it

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