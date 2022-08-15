Моуриньо заказал игрокам 60 пицц, чтобы отпраздновать победу над Салернитаной

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью пиццей поблагодарил игроков за победу над "Салернитаной" (1:0), сообщает corrieredellosport.it.

После выездного матча португалец купил 60 пицц и напитки для футболистов и персонала клуба, чтобы отпраздновать победу.

Жозе любит есть пиццу после выездных побед над "Салернитаной" – год назад он также ел пиццу после игры во время поездки на поезде.

Следующий матч "Ромы" против "Кремонезе" пройдет дома, 22 августа, в 19:30.