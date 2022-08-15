Серия А. Эллас Верона - Наполи 2:5. Без Инсинье, Мертенса и Руиса даже лучше

Серия А. Первый тур

Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Наполи" 2:5

Голы: Лазанья 29, Анри 48 - Кварацхелия 37, Осимхен 45+3, Зелински 55, Лоботка 66, Политано 79

"Эллас Верона": Монтипо, Гюнтер, Давидович, Амионе (Рецос 59), Фараони, Илич, Тамез, Лазович, Хонгла (Барак 67), Лазанья (Джурич 72) , Анри (Пикколи 59)

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким, Руи (Оливера 83), Лоботка, Ангисса, Зелински (Дзербин 76), Лосано (Политано 78), Осимхен (Унас 83), Кварацхелия (Элмас 67)

Предупреждения: Хонгла 45+1, Амионе 52 - Осимхен 54

В Вероне встречались два главных неудачника межсезонья. Хозяева потеряли Симеоне, Капрари, Казале, Канчелльери, на этот матч - ещё и Барака, Велозу и Чеккерини. Гости потеряли таких глыб как Инсинье, Мертенс, Кулибали, вратарь Оспина, Фабиан Руис. В обоих городах в депрессии, Corriere Dello Sport говорит о "климате катастрофы в воздухе" Неаполя. Новый главный тренер "Вероны" говорит о битве за выживание после трёх лет в Топ-10. Главный тренер "Наполи" - о новом цикле, омоложении, начале построения новой команды.

Учитывая такое лето, сегодня стоило ожидать унылой игры. Но получилось наоборот. Обе команды играли весьма живо, с энтузиазмом, с настроем, очень старались. И у обеих отличились новички.

Начал "Наполи" с 9:0 по ударам по воротам и 84:16 по владению мячом в первые 25 минут. Действовал быстро, агрессивно. Удары Кварацхелии и Зелински с 17-ти метров тащил вратарь, Осимхен не сумел замкнуть пас Лосано, а сам Лосано - завершить выход на вратаря. Правда, затем "Верона" устроила передышку. Уже удар Хонглы с 17-ти метров Мерет с трудом потащил из-под перекладины, последующий угловой Гюнтер сбросил головой, а Лазанья легко забил. Но гости ответили новым шквалом. И забили дважды.

Лосано послали в прорыв, тот навесил, а Кварацхелия, призванный заменить Инсинье, отлично замкнул головой с отскоком от газона. Далее, замыкая штрафной удар, Ангисса головой пробил в стойку. А угловой на последних секундах первого тайма стал точной копией гола Лазаньи. С Ди Лоренцо в роли Гюнтера и Осимхеном в роли Кевина.

Сдаваться "Верона" никак не собиралась и уже в начале второго тайма продемонстрировала своего новичка. Бельгиец Тома Анри головой замкнул навес Фараони. Атаковала и далее. Но пропустила пас Кварацхелии в отрыв и удачный выход Зелински один-на-один. Хозяева продолжали атаковать. И пропускать. Опорник Лоботка неожиданно увидел канал для прохода из центра поля, прошел и положил в угол. Осимхен даже отдал пас пяткой Политано.

Лучано Спаллетти уверенно говорил перед матчем, что его команда абсолютно готова. Как оказалось - атака уж точно готова. Да и в плане характера и физической готовности. Неужели без Инсинье, Мертенса и Руиса "Наполи" будет играть даже лучше?!