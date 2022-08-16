Все гранды победили. Впервые в истории. Итоги первого тура Серии А

Милан - Удинезе 4:2 Лечче - Интер 1:2 Специя - Эмполи 1:0 Сампдория - Аталанта 0:2 Фиорентина - Кремонезе 3:2 Салернитана - Рома 0:1 Лацио - Болонья 2:1 Монца - Торино 1:2 Эллас Верона - Наполи 2:5 Ювентус - Сассуоло 3:0

В первом туре Серии А вся Топ-8 предыдущего сезона победила. Такого не случалось никогда в истории. Победила по-разному - от разгромов до камбеков и вымученных побед в добавленное время. Тем не менее, речь, возможно, о заявке на сезон. Также впервые за 50 лет в первом туре не было ничьих. Пять матчей выиграли хозяева, пять - гости. Такие показатели, как и 34 гола, обещают нам острый, бескомпромиссный, яркий сезон.

"Милан" и "Интер"

"Милан" победил "Удинезе" впервые после трёх ничьих. С разницей в два мяча - впервые с 2014-го года. При аудитории в 70197, а столько в первом домашнем матче сезона он не собирал с 2009-го. Идеальное начало? Не совсем. Оборона, пропустившая лишь два мяча в 11-ти последних турах предыдущего сезона, пропустила столько же за тайм. Да ещё и от двух защитников. В концовке ещё и Маньян совершил два сейва. Да и быстро сравнять после пропущенного на второй минуте помог ВАР.

Стефано Пиоли признал, что ему не понравились такие пропущенные, потери концентрации по ходу матча. Заявил, что нужно немало улучшать. Ну а в "Удинезе" были просто взбешены, прямо заявляя, что ВАР решил судьбу матча. На самом деле достал ли Соппи мяч или только Калабрию - неясно до конца даже после множества просмотров.

Тем не менее, позитива у "россонери" немало. Неудачники предыдущего сезона Анте Ребич и Браим Диас начали нынешний блестяще. Крайние защитники Калабрия и Эрнандес компенсировали апатию вингеров Леау и Мессиаса. Пиоли особо отмечал очень хорошую физическую форму игроков и хорошее настроение. А также явный прогресс в стабильности во втором тайме, когда сопернику позволили лишь один удар в створ ворот. Чемпионское начало.

У "Интера" позитива гораздо меньше. Симоне Индзаги заявил, что его вообще не было, кроме собственно результата и желания его достичь. "Такая команда как наша после забитого гола на первой минуте и 30-ти минут доминирования должна добиться гораздо большего, а не тянуть до последней минуты. Мы должны понять, почему так происходит". Журналист Паоло Кондо посчитал, что ранний гол расслабил команду, заставил поверить в лёгкость победы. Его коллега Марио Скончерти говорил о высокомерии.

Итак, в чём же позитив от такой победы над новичком лиги, ещё и оставшимся к середине первого тайма без настоящих центральных защитников? В трёх очках. В голе Ромелу Лукаку уже в самом начале его второй каденции в клубе. Хотя и после этого гола он сделал мало и подвергся критике прессы. В смелости Индзаги, довольно рано бросившего в бой третьего форварда, а затем и четвёртого, выпустившего буквально затолкавшего решающий гол Думфриза и передвинувшего вперёд очень активного Димарко.

Ну а прежде всего - в характере. "Такой матч в предыдущем сезоне мы бы не выиграли". Думфриз прав. Именно такие, после раннего гола, они проигрывали, потеряв на этом Скудетто.

"Ювентус" и "Рома"

"Рома", прогремевшая в межсезонье, да ещё и начинающая матч лишь с одним чистым опорником и четырьмя игроками атаки, вызывала огромный интерес. Но в итоге не удивила. Проиграла по владению мячом, создавала моменты практически лишь с контратак, показала ужасный процент реализации, забила с помощью дальнего удара с рикошетом игрока, о котором летом говорили меньше всех - как раз того самого последнего опорника Брайана Кристанте. Победила со счётом Жозе Моуриньо - 1:0.

Сам Моур не изменил традициям. После слабоватой третьей четверти матча решил уйти в "автобус" и поменял центрфорварда Абрахама на последнего опорника Матича. А после матча заявлял, что очень доволен игрой, контролем над ней и созданием моментов, которых хватило бы на 3:0, 4:0. И, в принципе, с ним трудно спорить. Оборона "Ромы" не позволила сопернику ничего, атака создала достаточно в быстрых прорывах, Пауло Дибала в первом матче за клуб выглядел свежо и дважды выходил один-на-один...

Рабочая победа.

"Ювентус" играл последним в туре, зная, что все соперники по Топ-8 уже победили. Среди предполагаемой Топ-4 нового сезона он потерял кадрово больше всех. На скамье запасных вчера из опытных игроков остались лишь Ругани, Де Шильо и Костич. Тем не менее, именно он одержал наиболее впечатляющую победу. Да, были минуты паники в середине первого тайма, от которых спас перерыв на водопой и, как признал Массимилиано Аллегри, переход с 4-4-1-1 на 4-3-3. Но в целом всё сложилось легко.

"Бьянконери" большей частью выглядели лёгкими, быстрыми, мотивированными, собранными. Душан Влахович, не забивавший в межсезонье, в нужный момент сделал дубль. Анхель Ди Мария дебютировал замечательно - голом, ассистом, энергией. Аллегри ещё перед матчем обещал, что предоставит ему свободу и облегчит ему жизнь. И это чувствовалось. Также оборона отыграла почти идеально, впервые за семь матчей не пропустив от этого соперника. Соперника, которому проиграла дома год назад.

Да, можно заявить, что "Сассуоло" был без Скамакки, Распадори, Пинамонти, Лопеса в стартовом составе и вообще всегда начинает сезоны слабо. Можно отметить, что владел мячом и пробивал по воротам чаще. Тем не менее, выступление "Ювентуса" получилось уверенным и впечатлило.

Преследователи Топ-4

Перед началом сезона эксперты выделяли четвёрку явных претендентов на Топ-4. Но и четвёрка преследователей в первом туре сработала как следует. По крайней мере - по результату.

"Лацио" начал с удаления нового вратаря Максимиано за взятие мяча в руки за пределами штрафной, к концу тайма пропустил с пенальти. Во втором его штурму не хватало ума и присутствия в штрафной. Тем не менее, и его атаки ещё в меньшинстве, и способность вытащить две жёлтые карточки для Сумаро и выравнять составы, и два гола - с автогола и отличной комбинации в духе Сарризма, и чёткая оборона в концовке заслуживают комплиментов. Он сумел устроить камбек против неудобного для себя соперника.

И его тренер, и тренер "Фиорентины" весной критиковали своих игроков за проблемы с характером в матчах против менее сильных команд. Оба коллектива, похоже, достигли прогресса в этом плане. "Фиорентина" попала в сумасшедший матч против новичка "Кремонезе". Несмотря на 11 игроков против десяти с 44-ой минуты, 27:13 по ударам по воротам, 75:25 по владению мячом, никак не могла победить. Помогли лишь дырявые руки вратаря Раду при навесе. Тем не менее, и такая победа идёт в графу "характер".

Судя по результату, "Аталанта" победила легче. Нашла гол в середине первого тайма, затем поймала на последних секундах второго. Она и вправду выглядела более цельной, организованной, сплочённой. Даже вернула фирменный ход Джан Пьеро Гасперини - пасы латераля латералю. А забил первый гол центральный защитник с игры. Вместе с тем, её игра отнюдь не впечатлила. По владению мячом и ударам по воротам "Богиня" проиграла, невнятных отрезков было предостаточно. Гасп говорил о битве, борьбе, тяжёлой победе.

Учитывая плохое настроение в последние месяцы предыдущего сезона и межсезонье, а также серьёзные потери в обороне к этому матчу (21-летнему Околи пришлось дебютировать в Серии А), такая победа только в плюс бергамцам.

"Наполи" считался аутсайдером преследователей. С "климатом катастрофы в воздухе", городом, почти отвернувшимся от команды после ухода Инсинье, Кулибали, Мертенса, Оспины, Руиса, он начинал сезон с большим беспокойством. Впрочем, не Лучано Спаллетти. Он как раз говорил о запланированных смене поколений, омоложении, обещал, что команда быстро влюбит в себя Неаполь вновь и что полностью готова к "Вероне", мотивирована и играет даже быстрее, чем ранее. Он оказался прав.

Разумеется, и здесь проблемы присутствовали. После 9:0 по ударам по воротам и 84:16 по владению мячом за 25 минут "Наполи" ухитрился пропустить первым, в целом пропустил два. Но ответил мощно. Преемник Инсинье Кварацхелия начал голом, ассистом и отличной игрой, неудачники предыдущего сезона Зелински и Лоботка (гол и игру словака Спаллетти даже сравнил с Андресом Иньестой) преобразились и забили. Вся команда выглядела свежей, динамичной, гораздо более вертикальной и быстрой.

Да, здесь также дело и в сопернике. Не менее депрессивном перед матчем из-за потерь Симеоне, Капрари, Чеккерини, Барака, Казале, Канчелльери. Но и здесь прежде всего стоит хвалить победителей.

Другие

В анонсе сезона я предполагал, что середняки и аутсайдеры ослабели и будут мешать фаворитам гораздо меньше, набирать меньше очков. В первом туре мешали они отнюдь не меньше, старались, а вот в плане очков и вправду отступили. Соперники грандов то позволяли устроить камбек, то пропускали решающие голы в добавленное время, то теряли численное большинство. Ну а то просто не реализовывали свои моменты. И ещё жаловались на судейство.

Что дальше? Аутсайдеры продолжать докучать и все же начнут отбирать очки у фаворитов? Или же фавориты поставят игру и будут лишь увеличивать отрыв?

Украинский след

Как сообщают, Руслан Малиновский сейчас не в лучших отношениях с Гасперини, близок к уходу. Потому вышел на поле лишь на 84-ой минуте. Но доказал, что нужен команде, начав забег со своей половины поля и ассистировав. Или же попрощался таким образом? Виктор Коваленко ещё не пришёл. Его новый тренер Лука Готти напомнил, что украинец из-за проблем с возобновлением аренды пропустил сборы, сообщил, что тяжело работал индивидуально и устал. Ждём его во втором туре.

Лучший игрок тура - Анхель Ди Мария ("Ювентус"). Новый лидер "Юве"

Прорыв тура - Хвича Кварацхелия ("Наполи"). Сразу же заменил Инсинье

Разочарование тура - соперники грандов. Упустили очки

Лучший вратарь тура - Маттиа Перин ("Ювентус"). Без суперсейвов, но очень уверенно

Лучший тренер тура - Лучано Спаллетти ("Наполи"). Так быстро заменил легенд?!

Фото - ANSA