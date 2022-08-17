  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Мхитарян получил травму в дебютном матче за Интер
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мхитарян получил травму в дебютном матче за Интер

Италия
(1 голосов)

Неудачный старт сезона для игрока

Мхитарян получил травму в дебютном матче за Интер

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Летний новичок "Интера" Генрих Мхитарян на старте нового сезона угодил в лазарет. Как сообщает пресс-служба "нерадзурри", в результате обследования у 33-летнего полузащитника было выявлено повреждение мышц левого бедра. В ближайшее время армянин пройдет повторный осмотр.

В прошлую субботу Мхитарян дебютировал за миланский клуб в матче чемпионата Италии против "Лечче" (2:1). Генрих в выездном матче вышел на замену на 58-й минуте. Результативными действиями полузащитник не отмечался.

Напомним, что Мхитарян перешел в "Интер" этим летом на правах свободного агента. Его контракт с миланским клубом рассчитан до июня 2024 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Генрих Мхитарян Интер (Милан)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде