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Мхитарян получил травму в дебютном матче за Интер
Неудачный старт сезона для игрока
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Летний новичок "Интера" Генрих Мхитарян на старте нового сезона угодил в лазарет. Как сообщает пресс-служба "нерадзурри", в результате обследования у 33-летнего полузащитника было выявлено повреждение мышц левого бедра. В ближайшее время армянин пройдет повторный осмотр.
В прошлую субботу Мхитарян дебютировал за миланский клуб в матче чемпионата Италии против "Лечче" (2:1). Генрих в выездном матче вышел на замену на 58-й минуте. Результативными действиями полузащитник не отмечался.
Le condizioni di Mkhitaryan ????— Inter (@Inter) August 16, 2022
Напомним, что Мхитарян перешел в "Интер" этим летом на правах свободного агента. Его контракт с миланским клубом рассчитан до июня 2024 года.
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