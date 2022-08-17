Мхитарян получил травму в дебютном матче за Интер

Летний новичок "Интера" Генрих Мхитарян на старте нового сезона угодил в лазарет. Как сообщает пресс-служба "нерадзурри", в результате обследования у 33-летнего полузащитника было выявлено повреждение мышц левого бедра. В ближайшее время армянин пройдет повторный осмотр.

В прошлую субботу Мхитарян дебютировал за миланский клуб в матче чемпионата Италии против "Лечче" (2:1). Генрих в выездном матче вышел на замену на 58-й минуте. Результативными действиями полузащитник не отмечался.

Le condizioni di Mkhitaryan ???? — Inter (@Inter) August 16, 2022

Напомним, что Мхитарян перешел в "Интер" этим летом на правах свободного агента. Его контракт с миланским клубом рассчитан до июня 2024 года.