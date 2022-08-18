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СМИ: Аталанта хочет выручить за Малиновского 20 миллионов евро
Есть ли такие деньги у английских претендентов?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Продолжается история о возможном летнем уходе Руслана Малиновского из "Аталанты".
По данным TuttoAtalanta, итальянский клуб хочет омолодить состав, а потому готов к потере украинца. Правда не бесплатной - отпустят они полузащитника только за 20 миллионов евро.
ESCLUSIVA TA - Malinovksyi ha detto sì al Tottenham, ma i club sono distanti https://t.co/TRzu6m88PY - https://t.co/dGa4Nc0cIU pic.twitter.com/oKZZXU7QKJ— TuttoAtalanta.com (@tuttoatalanta) August 18, 2022
Также источник отмечает, что на Малиновского есть два реальных претендента - это "Тоттенхэм" и "Ноттингем Форест". Ранее также была информация, что к новичку АПЛ Руслан идти не хочет.
Контракт украинца с "Аталантой" действителен до лета 2023-го года.
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