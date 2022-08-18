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СМИ: Аталанта хочет выручить за Малиновского 20 миллионов евро

Италия
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Есть ли такие деньги у английских претендентов?

СМИ: Аталанта хочет выручить за Малиновского 20 миллионов евро

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Продолжается история о возможном летнем уходе Руслана Малиновского из "Аталанты".

По данным TuttoAtalanta, итальянский клуб хочет омолодить состав, а потому готов к потере украинца. Правда не бесплатной - отпустят они полузащитника только за 20 миллионов евро.

Также источник отмечает, что на Малиновского есть два реальных претендента - это "Тоттенхэм" и "Ноттингем Форест". Ранее также была информация, что к новичку АПЛ Руслан идти не хочет.

Читайте такжеЕсть более амбициозные претенденты. Малиновский не перейдет к новичку АПЛ

Контракт украинца с "Аталантой" действителен до лета 2023-го года.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Тоттенхэм (Лондон)
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