  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Малиновский заинтересовал тренера Марселя. Французы предлагают обмен
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Малиновский заинтересовал тренера Марселя. Французы предлагают обмен

Италия
Обновлено
(1 голосов)

Еще один претендент на украинского хавбека

Малиновский заинтересовал тренера Марселя. Французы предлагают обмен

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Атакующий полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский заинтересовал "Марсель", пишет L’Equipe.

Инициатором перехода 29-летнего украинца является лично новый тренер провансальцев Игор Тудор, долго работавший в Италии и хорошо знающий его возможности.

У "Марселя" нет денег на Малиновского, но президент Пабло Лонгория все равно отбыл в Бергамо, чтобы предложить "Аталанте" обмен без доплат на 25-летнего Ченгиза Ундера. Итальянцы готовят перестройку, и это якобы может их заинтересовать.

Ундер провел отличный прошлый сезон на "Велодроме" при Хорхе Сампаоли (13 голов и 6 ассистов), но у Тудора выпал из состава после ссоры на тренировке.

Напомним, у Малиновского остался год по контракту с "Аталантой", которая, по слухам, хочет выручить за хавбека 20 млн евро.

Ранее претендентами на Руслана СМИ называли "Ноттингем Форест" и "Тоттенхэм".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Марсель Дженгиз Ундер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
L'Equipe

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде