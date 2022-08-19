Малиновский заинтересовал тренера Марселя. Французы предлагают обмен

Атакующий полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский заинтересовал "Марсель", пишет L’Equipe.

Инициатором перехода 29-летнего украинца является лично новый тренер провансальцев Игор Тудор, долго работавший в Италии и хорошо знающий его возможности.

У "Марселя" нет денег на Малиновского, но президент Пабло Лонгория все равно отбыл в Бергамо, чтобы предложить "Аталанте" обмен без доплат на 25-летнего Ченгиза Ундера. Итальянцы готовят перестройку, и это якобы может их заинтересовать.

Ундер провел отличный прошлый сезон на "Велодроме" при Хорхе Сампаоли (13 голов и 6 ассистов), но у Тудора выпал из состава после ссоры на тренировке.

Напомним, у Малиновского остался год по контракту с "Аталантой", которая, по слухам, хочет выручить за хавбека 20 млн евро.

Ранее претендентами на Руслана СМИ называли "Ноттингем Форест" и "Тоттенхэм".