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Малиновский заинтересовал тренера Марселя. Французы предлагают обмен
Еще один претендент на украинского хавбека
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Атакующий полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский заинтересовал "Марсель", пишет L’Equipe.
Инициатором перехода 29-летнего украинца является лично новый тренер провансальцев Игор Тудор, долго работавший в Италии и хорошо знающий его возможности.
У "Марселя" нет денег на Малиновского, но президент Пабло Лонгория все равно отбыл в Бергамо, чтобы предложить "Аталанте" обмен без доплат на 25-летнего Ченгиза Ундера. Итальянцы готовят перестройку, и это якобы может их заинтересовать.
Ундер провел отличный прошлый сезон на "Велодроме" при Хорхе Сампаоли (13 голов и 6 ассистов), но у Тудора выпал из состава после ссоры на тренировке.
Напомним, у Малиновского остался год по контракту с "Аталантой", которая, по слухам, хочет выручить за хавбека 20 млн евро.
Ранее претендентами на Руслана СМИ называли "Ноттингем Форест" и "Тоттенхэм".
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