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Основной форвард сборной Финляндии сменил Байер на самый модный клуб Италии
Вместо Бундеслиги - Серия В
Фото: Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH
Финский форвард Йоэль Похьянпало сменил клуб.
Новой командой нападающего станет итальянская "Венеция", с которой он подписал трехлетний контракт. Итальянскому коллективу данный трансфер обошелся в полтора миллиона евро.
Venezia acquire Finland international striker Joel Pohjanpalo from Bayer Leverkusen.https://t.co/YZKQnl4IJl#ArancioNeroVerde ????⚫️???? pic.twitter.com/M9oHIjw9uJ— Venezia FC (@VeneziaFC_EN) August 19, 2022
В "Байере" Похьянпало играет с 2014-го года, правда за это время он пять раз отправлялся по арендам. Наибольшую известность Йоэль получил, играя за сборную Финляндии - на его счету 56 игр и 13 голов, один из которых на Евро-2020.
"Венеция" ныне выступает в итальянской Серии В. Прежде всего команда известна красивой презентацией игровой формы.
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