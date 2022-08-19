Основной форвард сборной Финляндии сменил Байер на самый модный клуб Италии

Финский форвард Йоэль Похьянпало сменил клуб.

Новой командой нападающего станет итальянская "Венеция", с которой он подписал трехлетний контракт. Итальянскому коллективу данный трансфер обошелся в полтора миллиона евро.

Venezia acquire Finland international striker Joel Pohjanpalo from Bayer Leverkusen.https://t.co/YZKQnl4IJl#ArancioNeroVerde ????⚫️???? pic.twitter.com/M9oHIjw9uJ — Venezia FC (@VeneziaFC_EN) August 19, 2022

В "Байере" Похьянпало играет с 2014-го года, правда за это время он пять раз отправлялся по арендам. Наибольшую известность Йоэль получил, играя за сборную Финляндии - на его счету 56 игр и 13 голов, один из которых на Евро-2020.

"Венеция" ныне выступает в итальянской Серии В. Прежде всего команда известна красивой презентацией игровой формы.