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Основной форвард сборной Финляндии сменил Байер на самый модный клуб Италии

Италия
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Вместо Бундеслиги - Серия В

Основной форвард сборной Финляндии сменил Байер на самый модный клуб Италии

Фото: Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH

UA-Футбол
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Финский форвард Йоэль Похьянпало сменил клуб.

Новой командой нападающего станет итальянская "Венеция", с которой он подписал трехлетний контракт. Итальянскому коллективу данный трансфер обошелся в полтора миллиона евро.

В "Байере" Похьянпало играет с 2014-го года, правда за это время он пять раз отправлялся по арендам. Наибольшую известность Йоэль получил, играя за сборную Финляндии - на его счету 56 игр и 13 голов, один из которых на Евро-2020.

"Венеция" ныне выступает в итальянской Серии В. Прежде всего команда известна красивой презентацией игровой формы.

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В статье: Байер (Леверкузен) Йоэль Похьянпало Венеция
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