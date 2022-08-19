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Официально: Наполи подписал хавбека Тоттенхэма
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Фото: twitter.com/sscnapoli
"Наполи" объявил о подписании полузащитника "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле. Француз будет год выступать за итальянский клуб на правах аренды.
???? Benvenuto Tanguy! ????— Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 19, 2022
???? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/fZHG1BCTfA
Отмечается, что в соглашении прописано право выкупа полузащитника.
Ндомбеле перешел в "Тоттенхэм" летом 2019 года за 60 миллионов евро. В январе прошлого сезоне хавбек вернулся в "Лион" на правах аренды.
Now it’s official! Tanguy #Ndombele to #Napoli from #Tottenham on loan with option to buy. No surprise here and confirmed since the last August 10! #transfers #THFC pic.twitter.com/VwzJlkVrJ6— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 19, 2022
За половину сезона во франции полузащитник провел 15 матчей и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в 30 миллионов евро.
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