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Официально: Наполи подписал хавбека Тоттенхэма

Италия
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Официально: Наполи подписал хавбека Тоттенхэма

Фото: twitter.com/sscnapoli

Новина українською

"Наполи" объявил о подписании полузащитника "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле. Француз будет год выступать за итальянский клуб на правах аренды.

Отмечается, что в соглашении прописано право выкупа полузащитника.

Ндомбеле перешел в "Тоттенхэм" летом 2019 года за 60 миллионов евро. В январе прошлого сезоне хавбек вернулся в "Лион" на правах аренды.

За половину сезона во франции полузащитник провел 15 матчей и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в 30 миллионов евро.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Наполи (Неаполь) Танги Ндомбеле
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