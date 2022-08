Официально: Наполи подписал хавбека Тоттенхэма

"Наполи" объявил о подписании полузащитника "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле. Француз будет год выступать за итальянский клуб на правах аренды.

Отмечается, что в соглашении прописано право выкупа полузащитника.

Ндомбеле перешел в "Тоттенхэм" летом 2019 года за 60 миллионов евро. В январе прошлого сезоне хавбек вернулся в "Лион" на правах аренды.

Now it’s official! Tanguy #Ndombele to #Napoli from #Tottenham on loan with option to buy. No surprise here and confirmed since the last August 10! #transfers #THFC pic.twitter.com/VwzJlkVrJ6