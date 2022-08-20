Каннаваро: У Погба чрезмерное внимание к своим волосам, будто он уже всего достиг

Экс-защитник туринского "Ювентуса" Фабио Каннаваро прокомментировал возвращение Поля Погба в "зебр".

"Погба, как игрок меня очень поражал. Но в последние сезоны в "МанЮнайтед" его было не узнать.

Чрезмерное внимание Поля к своим волосам и имиджу будто у человека, который уже всего достиг. И когда футболист так думает, он уже не может конкурировать на топовом уровне", – рассказал итальянец.