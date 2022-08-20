Значит, Довбик нужен? Торино, Лацио, Удинезе и Салернитана голов не забили

Серия А. Второй тур

Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Лацио" 0:0

"Торино": В. Милинкович-Савич, Буонджорно, Джиджи, Родригес, Синго (Лазаро 72), С. Риччи, Линетти (Лукич 72), Айна, Влашич, Радоньич (Сек 82), Санабрия (Пеллегри 72)

"Лацио": Проведель, Лаццари, Патрик, А. Романьоли, Марушич, Катальди (Башич 62), С. Милинкович-Савич (Луис Альберто 82), Весино (Маркос Антонио 62), Фелипе Андерсон (Педро 71), Иммобиле, Дзакканьи (Канчелльери 82)

Предупреждения: Сек 90+3 - Катальди 49, Маркос Антонио 73, Лаццари 90+2

Битва противоположностей. Президенты клубов Урбано Кайро и Клаудио Лотито ненавидят друг друга и постоянно грызутся. Главные тренеры ищут противоположные вещи. Иван Юрич - жесткость, бег, единоборства и оборону, в атаке часто выглядя неизысканно. Маурицио Сарри ставит на короткий пас и эстетику, атака "Лацио" была второй в лиге в сезоне 2021/22, а вот оборона часто подводит. Обе минимально выиграли в первом туре и хотели продолжить. Но в итоге перекрыли друг друга.

В плане построения игры в первый час "Торо" выглядел гораздо лучше, владел мячом больше, проводил больше интересных атак. Обычно флангами. Вместе с тем, не создал ни одного опасного момента. Если не считать ошибку вратаря "Лацио" Проведеля, заменявшего удаленного в первом туре Максимиано. Тогда Синго головой не попал. "Лациале" же завершили час игры со всего двумя ударами по воротам. И были обязаны забивать дважды. Ваня Милинкович-Савич ногами спасал от выходов Марушича и Иммобиле.

В последней стадии матча уже гости выглядели интереснее. Иммобиле вновь подкараулил длинный мяч и выбрался на вратаря. То же сделал и Сергей Милинкович-Савич, брат Вани. Кипера спасали защитники. Или скорее атакеры умудрялись попадать в них.

Четвертая ничья подряд в матче между этими командами. В том числе вторая 0:0. Юрич был прав, когда заявил перед матчем, что в "шампанский футбол" сыграть не удастся и решит здесь физическая мощь. Да даже она не решила, а уравняла.

За "Лацио" дебютировал бывший игрок "Шахтера" Маркос Антонио.

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Удине. "Дачия Арена"

"Удинезе" - "Салернитана" 0:0

"Удинезе": Сильвестри, Бекао, Мазина, Бижол (Нуйтинк 24), Н. Перес, Перейра, Макенго (Ловрич 46), Уолас, Удоджи, Деулофеу (Арслан 80), Саксесс (Бету 68)

"Салернитана": Сепе, Бронн, Дьомбер, Фасио, Мадзокки, Кандрева (Валенсия 90), Радованович (Брадарич 46), Маджоре, Вильена, Ботхейм (Диа 46), Бонаццоли

Предупреждения: Макенго 29, Уолас 46 - Бонаццоли 35, Брадарич 49, Бронн 66, Дьомбер 74

Удаление: Н. Перес 45+2 (прямая красная)

В Удине было гораздо веселее. 32 удара по воротам, удаление, из-за которого хозяева играли второй тайм в меньшинстве. Перес сорвал прорыв Мадзокки к воротам. Пенальти в ворота гостей, отмененный с помощью ВАР (руки там на самом деле не было). Но в итоге и здесь голов не было. Голкипер "Удинезе" Сильвестри спас от удара через себя Бонаццоли еще в первом тайме, отбил удар Фасио в упор, во втором тайме тащил удары Кандревы и Бонаццоли из-под перекладины.

Если верить прессе, "Торино" и "Салернитана" борются за услуги форварда "Днепра-1" и сборной Украины Артема Довбика. Судя по результатам сегодняшних матчей, форвард им и вправду нужен.