Серия А. Легкая победа Интера, Коваленко начал сезон

Серия А. Второй тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Специя" 3:0

Голы: Лаутаро Мартинес 35, Чалханоглу 52, Корреа 82

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, А. Бастони, Думфриз, Барелла, Брозович (Асллани 85), Чалханоглу (Гальярдини 75), Димарко (Гозенс 68), Лукаку (Джеко 68), Лаутаро Мартинес (Корреа 76)

"Специя": Драговски, Кальдара (Христов 68), Кивьор, Николау, Гьяси (Эллертсон 90), Бурабия, Сала (Стрелец 68), С. Бастони (Коваленко 79), Реца, Агудело (Холм 90), Нзола

"Интер" неприятно удивил в первом туре. Начал ранним голом в Лечче, но далее играл слабовато, апатично, пропустил. Победного гола пришлось ждать до 94-ой минуты. Симоне Индзаги и игроки признавали, что, кроме трех очков и характера, взять из того матча нечего. Вместе с тем, Индзаги сообщил, что после той победы команда провела хорошую неделю на тренировках. И сегодня против "Специи" прогресс был очевиден. Статистика ударов по воротам - 19:2 - все объясняет.

Миланцы просто держали мяч и сидели вокруг штрафной соперника, пока не начали забивать. Поначалу, правду говоря, соперник держался неплохо, многого не позволял, сбивал темп. Но и тогда Драговски спас от удара головой Думфриза, а защитники еле выбили, спас вратарь и от удара Лаутаро Мартинеса низом. От следующего уже не спас. Барелла забросил, Лукаку забежал и сбросил назад головой, Лаутаро мощно пробил низом с 18-ти метров. Связка ЛуЛа вновь в действии.

Далее моменты уже пошли один за другим. Драговски выиграл ближний бой с Думфризом, Лукаку головой поразил стойку, Лаутаро умудрился не попасть с пяти метров. А на 52-ой минуте Лукаку прорвался справа, пытался разыграть "стенку", мяч отскочил назад, и Чалханоглу четко пробил. После чего "Интер" прекратил играть, а "Специя" наконец-то начала выбираться на его половину поля. Но забил Корреа. Он и Джеко заменили ЛуЛа, Эдин получил длинный пас, пробить не сумел, но выложил назад ассист.

Наставник "Специи" Лука Готти вчера заявил, что есть матчи, которые невозможно играть. Он явно подозревал, что отчетный станет таким для его команды. Без шансов.

Виктор Коваленко впервые в сезоне попал в заявку лигурийцев и получил 11 игровых минут. Играл на позиции правого опорника, но во время длинного паса на Джеко оказался в центре своей штрафной. Вместе с другими партнерами по команде просто стоял и смотрел, как босниец пытается обойти вратаря и затем находит пасом назад Корреа. Нужно было прикрывать Хоакина активнее. Также Виктор отдал очень неточный пас в сторону во время интересной контратаки.

===========

Реджо-Эмолия. "МАПЕИ Стадиум"

"Сассуоло" - "Лечче" 1:0

Гол: Берарди 40

"Сассуоло": Консильи, Тольян, Эрлич, Д. Феррари, Кирьякопулос, Лопес, Энрике (Торстведт 64), Фраттези (Харруи 80), Берарди, Пинамонти (Дефрель 64), Рожерио

"Лечче": Фальконе, Жендрей, Блин, Баширотто, Галло, Бистрович (Хельгасон 71), Хьюлманд, Х. Гонсалес (Аскильдсен 80), Стрефецца (Листковски 90), Сисей (Коломбо 80), Ди Франческо (Банда 46)

Предупреждения: Энрике 37, Берарди 55, Рожерио 66, Фраттези 77 - Х. Гонсалес 68