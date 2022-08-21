Италия
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Идеальное взаимопонимание. ВИДЕО, как Мартинес вложил мяч в угол после скидки Лукаку
Ромелу помог отличиться Лаутаро
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
У Интера не было особых проблем в игре со Специей во втором туре Серии А – нерадзури одержали комфортную победу 3:0. А начался разгром после красивой комбинации, в финальной фазе которой Ромелу Лукаку головой сбросил мяч на Лаутаро Мартинеса, а тот неотразимо пробы из-за пределов штрафной. Вашему вниманию видео лучшего момента субботы в итальянской Серии А.
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