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Идеальное взаимопонимание. ВИДЕО, как Мартинес вложил мяч в угол после скидки Лукаку

Италия
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Ромелу помог отличиться Лаутаро

Идеальное взаимопонимание. ВИДЕО, как Мартинес вложил мяч в угол после скидки Лукаку

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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У Интера не было особых проблем в игре со Специей во втором туре Серии А – нерадзури одержали комфортную победу 3:0. А начался разгром после красивой комбинации, в финальной фазе которой Ромелу Лукаку головой сбросил мяч на Лаутаро Мартинеса, а тот неотразимо пробы из-за пределов штрафной. Вашему вниманию видео лучшего момента субботы в итальянской Серии А.

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В статье: Ромелу Лукаку Интер (Милан) Лаутаро Мартинес
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