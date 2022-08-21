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Малиновский забил в ворота Милана
Залетел в старт!
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский открыл счет в матче Серии А против "Милана".
Полузащитник с линии штрафной поразил ворота соперника на 29 минуте встречи.
Для Руслана Малиновского это первый гол в нынешнем сезоне. Поединок первого тура украинец начинал в запасе, однако после выхода на поле за десять минут совершил ассист.
Напомним, что накануне поединка с "Миланом" коуч бергамцев Джанпьеро Гасперини сказал, что его команде нужны полузащитники,
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