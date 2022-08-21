Малиновский забил в ворота Милана

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский открыл счет в матче Серии А против "Милана".

Полузащитник с линии штрафной поразил ворота соперника на 29 минуте встречи.

Для Руслана Малиновского это первый гол в нынешнем сезоне. Поединок первого тура украинец начинал в запасе, однако после выхода на поле за десять минут совершил ассист.

Напомним, что накануне поединка с "Миланом" коуч бергамцев Джанпьеро Гасперини сказал, что его команде нужны полузащитники, забивающие более шести голов за сезон в Серии А , намекая на предыдущий чемпионат от украинца.