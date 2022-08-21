  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Малиновский забил в ворота Милана
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Малиновский забил в ворота Милана

Италия
Обновлено
(5 голосов)

Залетел в старт!

Малиновский забил в ворота Милана

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский открыл счет в матче Серии А против "Милана".

Полузащитник с линии штрафной поразил ворота соперника на 29 минуте встречи.

Для Руслана Малиновского это первый гол в нынешнем сезоне. Поединок первого тура украинец начинал в запасе, однако после выхода на поле за десять минут совершил ассист.

Напомним, что накануне поединка с "Миланом" коуч бергамцев Джанпьеро Гасперини сказал, что его команде нужны полузащитники, забивающие более шести голов за сезон в Серии А, намекая на предыдущий чемпионат от украинца.

Следить за игрой вы можете в нашей трансляции текста здесь.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Милан
Оцените этот материал:
(5 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Bandura (Klagenfurt)
21.08.2022 в 22:39
цікаво що на це старий пердун Гасперіні з тим що йому не потрібні гравці які не забивають?
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде