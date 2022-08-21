Индзаги: Мы надеемся забить 100 голов в этом сезоне в Серии А

Главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги считает, что его команде по силам достичь отметки в 100 забитых мячей в текущем сезоне чемпионата Италии.

"У нас вернулся Лукаку, а значит, у нас есть больше возможностей в атаке. Мне повезло, что в моем распоряжении четыре великих нападающих, и сейчас моя работа состоит в том, чтобы сделать правильный выбор.

Мы надеемся забить 100 голов в этом сезоне в Серии А.

Правило пяти замен изменило футбол, потому что теперь в игре участвуют 16 игроков, а не 11.

Когда есть усталость, наличие силы в глубине может иметь значение и придавать энергии команде", - поделился наставник "нерадзурри".