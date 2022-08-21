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Индзаги: Мы надеемся забить 100 голов в этом сезоне в Серии А
С возвращением Лукаку в "Интер"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги считает, что его команде по силам достичь отметки в 100 забитых мячей в текущем сезоне чемпионата Италии.
"У нас вернулся Лукаку, а значит, у нас есть больше возможностей в атаке. Мне повезло, что в моем распоряжении четыре великих нападающих, и сейчас моя работа состоит в том, чтобы сделать правильный выбор.
Мы надеемся забить 100 голов в этом сезоне в Серии А.Читайте такжеСерия А. Легкая победа Интера, Коваленко начал сезон
Правило пяти замен изменило футбол, потому что теперь в игре участвуют 16 игроков, а не 11.
Когда есть усталость, наличие силы в глубине может иметь значение и придавать энергии команде", - поделился наставник "нерадзурри".
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