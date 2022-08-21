Серия А. Аталанта - Милан 1:1. Гола Малиновского хватило для ничьей

Серия А. Второй тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Милан" 1:1

Голы: Малиновский 29 - Беннасер 68

"Аталанта": Муссо, Толой, Демираль, Джимсити (Околи 82), Хатебур, Коопмейнерс, Де Роон, Меле (Зортеа 89), Пашалич (Скальвини 73), Сапата (Муриэль 73), Малиновский (Лукман 73)

"Милан": Маньян, Калабрия (Флоренци 84), Калулу, Томори, Эрнандес, Беннасер, Тонали, Мессиас (Салемакерс 66), Диас (Жиру 58), Леау (Ориги 66), Ребич (Де Кетеларе 58)

Предупреждения: Толой 16, Хатебур 48, Джимсити 78, Де Роон 90+4 - Ребич 46, Тонали 75, Эрнандес 78

Главный арбитр: Фабио Мареска

Первый Топ-матч сезона! Правда, Джан Пьеро Гасперини его таким не считал, заявляя, что его "Аталанта" не борется за Скудетто. А вот Стефано Пиоли считал. В итоге получился Топ-матч в стиле концовки сезона. Весьма жесткая борьба, весьма медленная, осторожная, унылая игра. Оба тренера ожидали противоположную, веселую, и в этом ошиблись.

"Милан" подходил к матчу в хорошем настроении, с семью победами подряд, учитывая предыдущий сезон. То есть лучшей серией с 2006-го года. С четырьмя голами в первом туре. Хотя и пропустил два, да еще и от защитников и ударами головой. В центре поля также отнюдь не выглядел монолитно. А "Аталанта" бурлит, болельщики крайне недовольны ее Меркато, победа в первом туре также была невнятной. Обеим было чего бояться.

Чемпион в целом выглядел лучше. Владел мячом гораздо чаще (около 60-ти процентов), больше атаковал, чаще пробивал по воротам. Вместе с тем, играл слишком медленно, создавал очень мало. Да даже не мог прижать соперника к его воротам. Соперник же явно избрал прежде всего осторожность, не играл остро, не посылал большие силы вперед. Яростный высокий прессинг, которым знамениты обе команды, испарился.

Перед матчем наиболее заметным игроком был Руслан Малиновский. Разговоры об его уходе и конфликте с Гасперини занимали первые полосы бергамских, да и всеитальянских СМИ. Тем более - после грубого заявления тренера о том, что "нужен игрок, забивающий более шести голов за сезон". После такого выход украинца в стартовом составе шокировал всех. Но ведь оказался полезным. Он был наиболее заметным и во время матча.

Четыре из шести ударов "Аталанты" по воротам в первом тайме (унылом от обеих команд) нанес Руслан. Разумеется, все - из-за пределов штрафной. Два из них были совершенно неточными. Один - немного неточным. А еще один, после скидки Меле, с 17-ти метров - срикошетил от ноги Калулу и дезориентировал вратаря. Он стал ответом на случайный диагональный пас на Мессиаса. Бразилец не попал с угла вратарской.

Второй тайм уже был поинтереснее. Хотя Малиновский был уже незаметен (один плохой удар издали). Калулу головой чуть не попал, Леау чуть не закрутил издали. Пашалич бил головой под перекладину. Вышедший на замену Де Кетеларе вывел Тонали на вратаря, и Муссо спас. Беннасер пробил, Муссо отбил, мяч отскочил, попал в угловой флажок. Салемакерс вернул его Исмаэлю, а тот сместился и левой классно закрутил в угол.

В последней стадии матча обе команды пытались атаковать. Возникало свободное пространство, организовывались прорывы. Но до ударов было очень далеко.

Вязкий матч получился. С результатом, который вряд ли кого-либо особо радует. "Милан" прерывает серию побед над "Аталантой" на трех, а над кем-либо - на семи и уже отстает от "Интера" и "Наполи". "Аталанта" не побеждает дома в лиге с 28-го февраля. Обе не наиграли на шесть очков после двух туров. Рады лишь Малиновский и Беннасер. Второй доказал, что способен заменить ушедшего Кесси. А первый - что заслуживает остаться.