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С голом Малиновского. Видео голов и обзор матча Аталанта – Милан 1:1
В центральном матче тура в Серии А победителя не определили
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Руслан Малиновский впервые вышел в основе "Аталанты" в новом сезоне во втором туре. Но, несмотря на не особое расположение со стороны своего тренера Джанпьеро Гасперини, отблагодарил его голом. А возможно, просто доказал, что наставник ошибается, открыто ища ему замену. Во всяком случае, украинец стал единственным, кто забивал в составе бергамцев в игре. Однако этого оказалось мало: за "Милан" ответил Исмаэль Беннасер, установив окончательный результат.
Серия А. Второй тур
Бергамо. "Гэвисс Стадиум"
"Аталанта" - "Милан" 1:1
Голы: Малиновский 29 – Беннасер 68
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