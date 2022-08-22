С голом Малиновского. Видео голов и обзор матча Аталанта – Милан 1:1

Руслан Малиновский впервые вышел в основе "Аталанты" в новом сезоне во втором туре. Но, несмотря на не особое расположение со стороны своего тренера Джанпьеро Гасперини, отблагодарил его голом. А возможно, просто доказал, что наставник ошибается, открыто ища ему замену. Во всяком случае, украинец стал единственным, кто забивал в составе бергамцев в игре. Однако этого оказалось мало: за "Милан" ответил Исмаэль Беннасер, установив окончательный результат.

Серия А. Второй тур

Бергамо. "Гэвисс Стадиум"

"Аталанта" - "Милан" 1:1

Голы: Малиновский 29 – Беннасер 68