Звездный новичок Ромы сломал ногу на тренировке команды

Полузащитник "Ромы" Жоржиньо Вейналдум в ближайшее время не сможет помочь своей команде.

Как сообщает пресс-служба "джаллоросси", 31-летний нидерландец получил серьезную травму ноги на тренировки. Новичок римлян сломал правую большеберцовую кость. Вскоре футболист пройдет дополнительные медобследования, которые определят сроки восстановления.

Отметим, что Вейналдум присоединился к "Роме" этим летом на правах аренды из "ПСЖ". Он уже успел дебютировать за римский клуб в официальной игре. В матче первого тура Серии А против "Салернитаны" он появился на поле на 78-й минуте встречи (1:0).