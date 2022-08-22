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Звездный новичок Ромы сломал ногу на тренировке команды
Сроки восстановления футболиста пока неизвестны
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Ромы" Жоржиньо Вейналдум в ближайшее время не сможет помочь своей команде.
Как сообщает пресс-служба "джаллоросси", 31-летний нидерландец получил серьезную травму ноги на тренировки. Новичок римлян сломал правую большеберцовую кость. Вскоре футболист пройдет дополнительные медобследования, которые определят сроки восстановления.
Отметим, что Вейналдум присоединился к "Роме" этим летом на правах аренды из "ПСЖ". Он уже успел дебютировать за римский клуб в официальной игре. В матче первого тура Серии А против "Салернитаны" он появился на поле на 78-й минуте встречи (1:0).
In seguito a un trauma riportato durante la seduta odierna di allenamento, Wijnaldum è stato sottoposto in serata ad accertamenti clinici che hanno evidenziato la frattura della tibia destra.— AS Roma (@OfficialASRoma) August 21, 2022
Il calciatore sarà sottoposto a ulteriori controlli nei prossimi giorni.
FORZA GINI! pic.twitter.com/WN3na94aRx
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