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Звездный новичок Ромы сломал ногу на тренировке команды

Италия
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Сроки восстановления футболиста пока неизвестны

Звездный новичок Ромы сломал ногу на тренировке команды

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Ромы" Жоржиньо Вейналдум в ближайшее время не сможет помочь своей команде.

Как сообщает пресс-служба "джаллоросси", 31-летний нидерландец получил серьезную травму ноги на тренировки. Новичок римлян сломал правую большеберцовую кость. Вскоре футболист пройдет дополнительные медобследования, которые определят сроки восстановления.

Отметим, что Вейналдум присоединился к "Роме" этим летом на правах аренды из "ПСЖ". Он уже успел дебютировать за римский клуб в официальной игре. В матче первого тура Серии А против "Салернитаны" он появился на поле на 78-й минуте встречи (1:0).

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В статье: Рома (Рим) Жоржиньо Вейналдум
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