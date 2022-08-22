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Милан был последним. Малиновский забивал всем грандам Серии А, всего пострадали 16 команд

Италия
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Руслан уже имеет солидное наследие на Апеннинах

Милан был последним. Малиновский забивал всем грандам Серии А, всего пострадали 16 команд

Getty Images / Global Images Ukraine

Сергій Швець Автор UA-Футбол
Новина українською

В последнее время вокруг Руслана Малиновского в Бергамо ходит много разговоров. Появилась информация, что им интересуются клубы АПЛ, сам игрок не прочь сменить обстановку, тем более что, по слухам, не всегда находит общий язык с Джан-Пьеро Гасперини.

Тренер "Аталанты", отвечая на вопрос о будущем Малиновского, удивил заявлением, что команде нужны игроки, забивающие больше, чем шесть голов за сезон. Именно столько раз Руслан отличился в прошлом сезоне. Затем Гасперини развил мнение, что команде нужен классический форвард бомбардир, тогда как у Малиновского другие характеристики.

Тем не менее именно украинец вышел в основе на матч против "Милана" и именно он отметился голом в составе своей команды, помог "Аталанте" получить ничью в противостоянии с чемпионом (ВИДЕО здесь >>).

Примечательно, что Малиновский, таким образом, закрыл список нынешних грандов Серии А, которым он забивал голы. Больше всего страдал "Ювентус" – в противостояниях с туринцами Руслан отличился трижды. Также от него пострадали "Интер", "Наполи", "Рома", "Лацио". По два раза от него пропускали "Парма", "Фиорентина", "Верона", "Удинезе" и "Болонья". Также Малиновский забивал в ворота "Специи", "Сампдории", "Дженоа", "Лечче" и "Брешия".

Среди нынешнего состава участников Серии А от Малиновского не страдали только "Торино", "Сассуоло", "Салернитан" и "Эмполи". Интересно, что в предыдущие сезоны он не забивал в ворота "Кальяри", "Венеции", "Беневенто", "Кротоне" и СПАЛ. Все эти коллективы в итоге вылетели в Серию В.

Напоследок добавим, что на сегодняшний день в активе Малиновского 102 матча в рамках Серии А, в которых он забил 23 гола и отдал 23 результативных передачи.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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