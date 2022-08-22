Серия А. Вновь 1:0 Моуриньо против аутсайдера

Серия А. Второй тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Кремонезе" 1:0

Гол: Смоллинг 65

"Рома": Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Карсдорп (Челик 86), Кристанте, Пеллегрини, Спинаццола (Залевски 73), Дибала (Матич 73), Дзаньоло (Эль-Шаарави 45), Абрахам

"Кремонезе": Раду, Айву (Бьянкетти 56), Кирикеш, Лочошвили (Чофани 85), Гильоне (Баес 56), Пикель, Аскасибар, Валери, Дзанимаккия (Буонаюто 56), Дессерс, Окереке (Цаджу 79)

Предупреждения: Айву 24, Дзанимаккия 50, Бьянкетти 79

Почти всё лето "Рома" праздновала. Вначале - победу в Лиге Конференций, в которой видела признак возрождения клуба. Затем - громкий Меркато, в котором видела даже приближение к Скудетто. На волне празднований сегодня в первом домашнем матче сезона даже против новичка "Кремонезе" собрался полный стадион. Но на самом деле праздники закончились, и пора начинать работать.

Из "офиса" для "Ромы" приходили не слишком хорошие новости. Вначале "Салернитана" была обыграла лишь со счетом 1:0. Затем команда была шокирована тяжелой травмой Жоржиньо Вейналдума в стыке с Феликсом Афеной-Гьяном на тренировке. На разминку сегодня она вышла в футболках с надписью "Forza Gini", а Жозе Моуриньо заявил, что команда будет играть за него и набросился на тех, кто обвинял Афену-Гьяна. Ну и второй соперник в сезоне оказал серьёзное сопротивление.

Матч был весьма живым, весёлым, интересным. С 20-ю ударами по воротам в первом тайме. По ним "Рома" победила со счетом 14:6, но по владению мячом, как всегда у Моуриньо, уступила - 46:54. Хозяева провели серию отличных контратак. Уже в дебюте, замыкая прострелы, Пеллегрини попал в Раду, а Абрахам - в защитника Валери на линии ворот. Удары Дзаньоло и Дибалы в течение нескольких секунд были мощными, но по центру. Спинаццола не попал с пяти метров.

Ещё несколько "контр" гости сорвали отчаянными подкатами. В том числе травмировав Николо Дзаньоло. Очередная плохая новость из офиса. В атаке же они очень старались, также играли быстро и агрессивно, но ничего особенного не создали.

Создали они в начале второго тайма. Длинный пас на Дессерса защитники проспали, и тот слета влепил в перекладину. Эль-Шаарави ответил ударом с линии штрафной в контратаке. Раду кончиками пальцев перевёл в перекладину. Напряжение все нарастало, нервы, споры, разговоры начинали доминировать. Начала доминировать и "Рома", прижимая соперника к воротам. И наконец-то забила. Угловой Пеллегрини Смоллинг четко замкнул головой.

"Кремонезе" не собирался сдаваться. Удар Лочошвили Патрисиу перевел через перекладину, Валери был заблокирован Смоллингом, Буонаюто чуть не попал. А Пикель слета задел стойку. Но три очка так и остались в Риме.

Удар издали с рикошетом, удар головой с углового, ни одного пропущенного - и Моуриньо берет шесть очков в двух турах. Со времени его прихода в "Рому" ни одна команда Серии А не одержала больше побед со счетом 1:0, чем она - восемь. Хотя хватит ли таких 1:0 с поражениями во владении мячом против более серьезных соперников, чем аутсайдеры?