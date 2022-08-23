Тур из другой, хмурой Галактики. Итоги второго тура Серии А

Аталанта - Милан 1:1

Интер - Специя 3:0

Наполи - Монца 4:0

Сампдория - Ювентус 0:0

Рома - Кремонезе 1:0

Удинезе - Салернитана 0:0

Болонья - Эллас Верона 1:1

Торино - Лацио 0:0

Эмполи - Фиорентина 0:0

Сассуоло - Лечче 1:0

В первом туре сезона 2022/23 в Серии А не было ни одной ничьей. Во втором - шесть, из них четыре - 0:0. Тогда были забиты 34 мяча, сейчас - 13. Также тогда Топ-8 не потеряла ни единого очка, а теперь не потеряли лишь трое. Два тура будто с разных Галактик. Уже даже не терпится узнать, каким будет третий.

"Аталанта" - "Милан"

Первый Топ-матч сезона выглядел как последний. Команды будто бы страшно устали, исчерпали все идеи, даже забыли о них. И боялись друг друга. Будто бы изначально смирились с тем, что у этом матче максимум, который можно взять - ничья. Скоростей катастрофически не хватало, конструирование атак хромало на обе ноги, моменты создавались случайно либо индивидуально. Вместе с тем, обе команды цеплялись за матч и проигрывать никак не желали.

"Милан" прервал серию из семи побед подряд, лучшую с 2006-го года, из трех подряд над "Аталантой". Стефано Пиоли все же остался доволен качеством игры, доминированием, ритмом, компактностью, возвращением после пропущенного. "Россонери" остаются лидером в 2022-ом году по набранным очкам в Серии А уступая в счёте - 14. Не проиграли уже 18-ый матч подряд. Выгрызая ничьи в проигрышных матчах, они и взяли Скудетто. Но с такой игрой в атаке нельзя продолжать.

"Аталанта" же решила сыграть от обороны, без высокого прессинга, не ускоряясь. Совсем не похоже на Джан Пьеро Гасперини, но это был его осознанный выбор. Травмы в команде, бури в клубе заставили пойти на такую игру, с минимумом риска и минимумом угрозы сопернику. И он в итоге остался доволен компактностью и борьбой команды. Да и после матча больше говорил о Меркато, ссорился с журналистами, чем оценивал игру. "Нерадзурри" сейчас не сосредоточены на игре.

Анте Ребич и Браим Диас, блеснувшие в первом туре, вернулись к игре предыдущего сезона. Рафаэль Леау, лучший игрок предыдущего сезона, в нынешнем будто делает одолжение выходом на поле. Как и Дуван Сапата, сам не свой после травмы в начале года. Без искр Руслана Малиновского и Исмаэля Беннасера матч завершился бы более чем заслуженным 0:0.

"Интер" и "Наполи"

Других "нерадзурри", миланских, Топ-матч ожидает уже в пятницу. Перед выездом к "Лацио" и после крайне сложного выезда к "Лечче", принесшего победу лишь на последних секундах, им критически была нужна уверенная победа в первом домашнем матче сезона. Её они и одержали. Да, всего лишь над слабой "Специей", которая ещё и прилично держалась 35 минут. Но в итоге с 3:0 и нулём ударов в створ ворот Хандановича "Интер" покинул поле в отличном настроении.

СМИ и болельщики праздновали возвращение связки ЛуЛа. Лукаку сбросил головой назад, Лаутаро хлестко пробил и забил свой первый гол в сезоне. Девятый ассист бельгийца в 18-ти последних матчах за "Интер" при нуле в 63-ех в Англии. Он ещё и прорывом посодействовал второму голу. А запасные форварды Джеко и Корреа сделали третий гол. Не случайно Симоне Индзаги ожидает забить сто голов в сезоне в лиге.

"Наполи" также может достичь сотни голов. Девять после двух туров - мощная заявка на это. Аутсайдер межсезонья, вроде бы потерявший все и всех, начинает сезон великолепно. Да, соперники слабы. Новичок "Монца" также прилично продержался 34 минут. Но итог - 4:0.

Хвича Кварацхелия уже стает сенсацией сезона. У нового левого вингера уже три гола с игры - больше, чем у Лоренцо Инсинье за весь предыдущий сезон. Причем голы головой, правой и левой ногой. Плюс ассист. "Монце" он вначале забил как раз крученым ударом в стиле Инсинье, затем - прорывом на дриблинге. А Лучано Спаллетти ещё и заявляет, что грузин только разогревается. Виктор Осимхен также не собирается уходить с поля без гола. И преемник Калиду Кулибали Ким забил.

"Наполи" зажигает.

"Рома" и "Ювентус"

После двух туров лишь три команды идут без потерь очков. И всех их ожидают Топ-матчи в третьем. "Рома" примет "Ювентус". Готова ли к битве? Она играет динамично, быстро, весело, создаёт немало. По воротам "Кремонезе" пробила 27 раз. Но реализация ужасна, удары получаются плохими. В позиционной атаке и креатив не лучший. А вчера ещё и соперник подбирался к воротам, первым сотряс их каркас. Новичка лиги нужно побеждать увереннее, чем с одного гола защитника.

Жозе Моуриньо признал сложный матч, нервозность своей команды после более часа игры без гола. Беспокоится и о травмах Жоржиньо Вейналдума и Николо Дзаньоло. Второй не сыграет около месяца, первый, похоже, пропустит Чемпионат Мира. Не беспокоится он на словах о форвардах, которые, как считает, скоро начнут забивать. Как скоро?

Вторая победа "Ромы" Моуриньо со счетом 1:0 подряд и восьмая в целом. Ни одна команда за это же время не добыла больше таких.

Готов ли "Ювентус" к "Роме"? Этот вопрос гораздо более сложный. Corriere Dello Sport сегодня вышел с заголовком "Это не "Ювентус", Tuttosport - "Ювентус", и это все"? И самое грустное для болельщиков туринцев, что в этом составе, без Анхеля Ди Марии, Поля Погба и Федерико Кьезы - похоже, все. "Юве" вместе с вроде бы жутко кризисной "Сампдорией" приложил руку к ужасной игре. В которой заслужил даже проиграть, учитывая два попадания в каркас его ворот.

С другой стороны, а чего ожидать при таких травмах и Куадрадо и Костичем на флангах атаки? Они вообще-то латерали, то есть защитники, и умеют лишь отдавать "кроссы" в штрафную. Хотя и с ними не срабатывало. Их адресат Душан Влахович в первом тайме коснулся мяча лишь трижды. Причем однажды - когда начал матч розыгрышем в центре поля, а во второй раз - когда попал в каркас собственных ворот. Во втором тайме он добавил ещё шесть.

Массимилиано Аллегри пожелал видеть лишь позитив в игре, отметив уже два тура без пропущенных, прогресс во втором тайме и заявив, что потерял два очка. Чем вызвал ещё большую ярость болельщиков на форумах.

Другие

"Фиорентина" также сыграла 0:0 в гостях. Причем не пробила соперника, игравшего 34 минуты вдесятером и 12 - вдевятером. Лишь против девятерых в добавленные десять минут она устроила штурм. Но "фиалок" можно простить из-за занятости в тяжелой Еврокубковой дуэли с "Твенте". За пять лет без Еврокубков они отвыкли и забыли, как распределять силы. Да ещё и играли Тосканское дерби против "Эмполи", которому проиграли три из пяти предыдущих.

"Лацио" также играл дерби. Дерби президентов Лотито-Кайро. Матчи против "Торино" всегда получаются острыми, сложными, боевитыми, оба тренера были уверены, что такой выйдет и на этот раз и оказались правы. Команды нанесли всего 17 ударов по воротам, три - в створ. "Торо" в построении игры был лучше, доминировал, но не создавал. А "Лацио" ухитрился создать четыре убойных момента и ухитрился все их не реализовать. Дважды попадая в защитников.

Маурицио Сарри остался очень доволен обороной и созданными шансами, заявил, что ожидал давления соперника в первой стадии матча и хвалит игроков за умение его выдержать. Хотя признал, что в целом его команда играла слишком осторожно.

Следует отметить "Сампдорию", "Эмполи" и "Торино". Они ведь даже не пропустили от грандов. Перед началом сезона и в первом туре я высказывал опасение, что середняки и аутсайдеры ослабели и не будут отбирать очки у грандов как в сезоне 2021/22. Но вот пришёл второй тур. "Сампдория" дважды попала в каркас ворот и против "Аталанты" и вряд ли заслужила ей проиграть, теперь забрала заслуженный минимум. "Эмполи" отлично выстоял в дерби. Ну а "Торино" и должен был создать немало проблем "Лацио".

Украинский след

Именно потому футбол так интересен. После всей бури вокруг Руслана Малиновского, после практически пренебрежительных высказываний тренера о нём, на пороге ухода он вдруг получает место в стартовом составе в Топ-матче, наносит пять из 11-ти ударов команды по воротам, забивает, покидает поле под овацию болельщиков и выкрики "оставайся". А тренер после матча всего лишь заявляет: "Такие матчи для него" и продолжает рассуждать о том, что он - не форвард.

Пресса была гораздо более благосклонной к Руслану, чем его чёрствый тренер. Хвалила за умную игру, за характер и способность ответить тренеру, говорила, что для него удары с линии штрафной как пенальти. Выставляла оценки "7" и даже "7.5". Eco Di Bergamo заявил: "Он единственный, кто пробивал по воротам". А бывший игрок "Аталанты" и "Милана" Массимо Орландо уверен, что такая игра должна убрать украинца из трансферного листа и команде он нужен как воздух.

Отметим, что все свои удары он нанес издали. Три из них, правду говоря, были плохими, ещё один низом прошёл очень близко от стойки. Также, действуя в паре форвардов с Сапатой, он был первым на прессинге, часто смещался на правый фланг, помогая там. Отдал три паса под удары. Уже в дебюте послав Хатебура в прорыв в штрафную. Ханс не попал с острого угла. Также не попадали с его углового головой и скидки под удар издали.

Претензии к Руслану можно высказать по точности, как ударов, так и передач (77 процентов точных). И по поводу ослабления игры во втором тайме. Замена на 73-ей минуте выглядела логичной. Тем не менее, матч стал весьма успешным для него. И оформил полную коллекцию жертв. Теперь на его счету голы против всех соперников по Топ-8 Серии А.

Виктор Коваленко дебютировал в сезоне, выйдя на замену в матче против "Интера" на 79-ой минуте. Находился в своей штрафной во время третьего гола соперника, но лишь наблюдал, хотя шанс остановить Корреа на линии вратарской был. Шесть из семи его передач были точными, но запомнился больше крайне неточной в сторону во время перспективной контратаки.

Лучший игрок тура - Хвича Кварацхелия ("Наполи"). Инсинье кто?

Прорыв тура - Руслан Малиновский ("Аталанта"). Чуть ли не из аэропорта - в герои Топ-матча

Разочарование тура - "Ювентус". И это все

Лучший вратарь тура - Ваня Милинкович-Савич ("Торино"). И сам спас, и защитники помогли

Лучший тренер тура - Лучано Спаллетти ("Наполи"). Его команда зажигает