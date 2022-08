Милан представил третью форму оливково-зеленого цвета

Итальянский "Милан" представил третий комплект формы на сезон-2022/2023.

Новая экипировка выполнена в оливково-зеленой расцветке. Футболка украшена изображением миланского клуба в тон и уникальной монохромной версией герба "Милана". Поставщиком формы для "россонери" остается компания Puma.

На данный момент "Милан" занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, набрав четыре очка в двух матчах. В следующем туре команда Стефано Пиоли сыграет против "Болоньи". Поединок состоится в субботу, 27 августа.

Art, fashion, football; the essence of Milan ????

Our 2022/23 @pumafootball Third Kit in all its glory ????⚫️#ThatMilanTouch #SempreMilan pic.twitter.com/KiMXQbzbeK