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Милан представил третью форму оливково-зеленого цвета
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Фото: acmilan.com
Итальянский "Милан" представил третий комплект формы на сезон-2022/2023.
Новая экипировка выполнена в оливково-зеленой расцветке. Футболка украшена изображением миланского клуба в тон и уникальной монохромной версией герба "Милана". Поставщиком формы для "россонери" остается компания Puma.
На данный момент "Милан" занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, набрав четыре очка в двух матчах. В следующем туре команда Стефано Пиоли сыграет против "Болоньи". Поединок состоится в субботу, 27 августа.
Art, fashion, football; the essence of Milan ????— AC Milan (@acmilan) August 23, 2022
Our 2022/23 @pumafootball Third Kit in all its glory ????⚫️#ThatMilanTouch #SempreMilan pic.twitter.com/KiMXQbzbeK
Moving forward in style ????#ACMilan Third Kit, available now ➡️ https://t.co/oj66vQhaZL— AC Milan (@acmilan) August 23, 2022
@pumafootball #ThatMilanTouch #SempreMilan pic.twitter.com/ElfZgolJUY
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