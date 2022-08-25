Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Сумасшедшая идея". Известно, сколько Челси готов заплатить за Леау
СМИ пишут о 120 млн евро
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "
Источник называет затею "синих" "сумасшедшей идеей". Это утверждение аргументировано тем, что "Челси" еще никогда в истории не тратил такую сумму на трансферном рынке. Напомним, летом 2021 года Ромелу Лукаку перешел из "Интера" в "Чкелси" за 113 млн евро.
Впрочем, известно, что "Милан" не планирует продавать Леау. Он является очень важным футболистом для наставника чемпионов Италии Стефано Пиоли.
Ранее в ходе летнего межсезонья сообщалось, что "Реал" предлагал "россонери" фактически ту же сумму за Леау, однако переговоры не продвинулись. "Милан" настаивает на том, что нападающий может уйти только при условии выплаты его клаусулы, которая составляет 150 млн евро.
Популярное сейчас
- Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Онлайн
- Forbes: Владелец Металлиста больше не миллиардер
- Футбол под сирены, первая корзина ДК и новичок МЮ за 94 млн. Главные новости за 24 августа
- Ответ Гасперини. Малиновский - лучший игрок Аталанты в матче с Миланом
- Жена Малиновского заявила, что они с Русланом купили дом в Бергамо
- Зеленский в Киеве встретился с Андреем Шевченко и известным голливудским актером. ФОТО