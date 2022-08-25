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"Сумасшедшая идея". Известно, сколько Челси готов заплатить за Леау

Италия
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СМИ пишут о 120 млн евро

"Сумасшедшая идея". Известно, сколько Челси готов заплатить за Леау

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Лондонский "Челси" заинтересован в подписании форварда "Милана" Рафаэля Леау и предлагает итальянскому клубу за игрока 120 млн евро, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Источник называет затею "синих" "сумасшедшей идеей". Это утверждение аргументировано тем, что "Челси" еще никогда в истории не тратил такую сумму на трансферном рынке. Напомним, летом 2021 года Ромелу Лукаку перешел из "Интера" в "Чкелси" за 113 млн евро.

Впрочем, известно, что "Милан" не планирует продавать Леау. Он является очень важным футболистом для наставника чемпионов Италии Стефано Пиоли.

Ранее в ходе летнего межсезонья сообщалось, что "Реал" предлагал "россонери" фактически ту же сумму за Леау, однако переговоры не продвинулись. "Милан" настаивает на том, что нападающий может уйти только при условии выплаты его клаусулы, которая составляет 150 млн евро.

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В статье: Челси (Лондон) Милан
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Источник:
La Gazzetta dello Sport

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