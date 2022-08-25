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Ювентус подписывает польского бомбардира - официально

Италия
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На правах аренды

Ювентус подписывает польского бомбардира - официально

фото - ФК Ювентус

Новина українською

"Ювентус" объявил о прибытии Аркадиуша Милика в Турин для прохождения медосмотра. Ожидается, что в ближайшее время будет объявлено о переходе.

По информации СМИ, "Ювентус" арендует 28-летнего поляка за 2 млн. евро (1 млн. обязательные выплаты, еще 1 млн. – бонусные) с правом выкупа за 8 млн. в конце сезона.

Как известно, прошлый сезон Милик провел в аренде в "Марселе", тогда как его контракт принадлежал "Наполи". После окончания срока французский клуб выкупил Аркадиуша за 8 млн, но сразу же избавляется от него.

Милик в составе "Наполи" сыграл 93 матча, в которых забил 38 голов, в составе "Марселя" на его счету 30 голов в 55 поединках. Также выступал за "Аякс", "Байер", "Аугсбург" и "Гурник". В составе сборной Польши провел 62 матча (16 голов).

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В статье: Ювентус (Турин) Марсель Аркадиуш Милик
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