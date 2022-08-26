Серия А. Команда Берлускони и Галлиани без очков после треx туров

Серия А. Третий тур

Монца. "U-Power Стадиум"

"Монца" - "Удинезе" 1:2

Голы: Колпани 32 - Бету 36, Удоджи 77

"Монца" отпраздновала трансферное лето, подписаниями Петаньи, Пессины, Краньо, Сенси, Капрари, Андреа Раноккии (все - игроки с прошлым в сборной Италии и, кроме последнего, недавним) обратив на себя внимание всей лиги. Но с началом будней Серии А настроение испортилось. Команда Сильвио Берлускони и Адриано Галлиани уступила "Торино", была разгромлена "Наполи". Да даже далеко не все новички готовы. Сегодня из вышеуказанных с первых минут вышли лишь Сенси и Капрари.

"Удинезе", у нового тренера которого Андреа Соттила даже меньший опыт в Серии А, чем у Джованни Строппы (вообще нулевой), а очков после двух туров набрано лишь на одно больше 0:0 против "Салернитаны", дома проигрывать уже было нельзя. Иначе ситуация после трех туров создалась бы очень неприятная. Но в итоге избежать поражения не удалось. "Монца" владела мячом больше, к 70-ой минуе уступала по ударам по воротам вдвое, но это почти не чувствовалось. Открыла счет первой. И все же в итоге уступила.

Колпани открыл счет ударом от стойки после прорыва Аугусто слева и паса Капрари в штрафной. Бекао очень скоро разыграл "стенку" с Ловричем, вошел в штрафную и отдал Бету. А на 77-ой минуте проданный "Тоттенхэму" и арендованный у него латераль Удоджи прошел по флангу, разыграл "стенку" с Несторовски и принес гостям победу.

Новичка ожидают неспокойные дни.