Серия А. Лацио - Интер 3:1. Как год назад

Серия А. Третий тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Интер" 3:1

Голы: Фелипе Андерсон 40, Луис Альберто 75, Педро 86 - Лаутаро Мартинес 51

"Лацио": Проведель, Лаццари (Хюсай 71), Патрик, А. Романьоли, Марушич, Катальди (Маркос Антонио 84), Весино (Луис Альберто 57), С. Милинкович-Савич, Фелипе Андерсон (Канчелльери 84), Иммобиле, Дзакканьи (Педро 57)

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, А. Бастони, Думфриз (Дармиан 69), Брозович, Барелла (Корреа 77), Гальярдини (Чалханоглу 77), Димарко (Гозенс 69), Лукаку (Джеко 69), Лаутаро Мартинес

Предупреждения: Дзакканьи 56, Марушич 64 - Брозович 83

Главный арбитр: Микаэль Фаббри

Отобранное "Лацио" Скудетто у "Интера" в 38-ом туре в 2002-ом году, отобранное "Интером" место в Лиге Чемпионов в том же туре в 2018-ом, 1:1 по удалениям и драка в 2020-ом, удаление Луиса Фелипе в 2021-ом за празднование победы прыжком на спину бывшему другу, а теперь сопернику Хоакину Корреа - некоторые матчи между "Лацио" и "Интером" в Риме были чрезвычайно острыми и остались в памяти кальчо. Сегодняшний был не таким острым, но как и год назад, сорвал удачное начало сезона "нерадзурри".

Вообще-то, жесткости, нервов, стыков, споров с арбитрами хватало и сейчас. Футбола долго не хватало. Команды начали сезон десятью очками из 12-ти возможных на двоих, но не впечатляли. "Лацио" победил "Болонью" камбеком на характере и не реализовал против "Торино", "Интер" победил "Лечче" лишь на 95-ой минуте, а "Специю" разгромил благодаря отрезку из 18-ти. Обеим нужно добавлять, оба тренера это понимают и сегодня мы это видели. И все же сегодня определился победитель.

Первый тайм был менее ярким и быстрым. Две лучшие атаки лиги предыдущего сезона явно напоминали не те времена. Стартовый штурм устроил "Интер", но без моментов. Постепенно "Лацио" перехватил инициативу и наращивал преимущество, но также долго без опасности. Лишь в концовке проснулся. Впрочем, этого хватило для двух отличных моментов. Иммобиле замкнул прострел Андерсона прямо во вратаря. А вот сам бразилец срезал головой блестящий лонгболл Милинковича-Савича в ворота.

Второй тайм разъяренный "Интер" начал еще одним штурмом. Хотя вначале Ханданович отбил удар Иммобиле. Вскоре Димарко навесил штрафной, Думфриз выиграл воздух, Лаутаро избежал офсайда и срезал ногой в ворота. Тут же сам Думфриз замкнул навес Димарко с игры головой с отскоком от газона, и Проведелю пришлось спасать. "Лацио" еле держался. Впрочем, после быстрых замен игра выравнялась, обе команды то ускорялись, то возвращались к стыкам. И тогда замены сыграли еще крупнее.

Оба победных гола хозяева забили в контратаках. Педро, заменивший Дзакканьи, получил мяч в левой части штрафной, вроде бы потерял остроту, но сбросил назад, а Луис Альберто, заменивший героя того матча в 2018-ом в пользу "Интера" Весино, просто блестяще пробил из-за пределов штрафной в "девятку". А на фоне беззубого штурма гостей Андерсон отдал вперед, Иммобиле был сбит в штрафной, но продолжил левее, и Педро будто рукой закрутил в дальний угол. В обоих голах Ханданович застыл на месте.

Маурицио Сарри переиграл Симоне Индзаги тактически. Последний выставил на этот матч еще одного опорника Гальярдини для прикрытия Милинковича-Савича, но серб свое сделал. Также опоздал с заменами, а первый успел. Как и год назад, "Лацио" выиграл матч в концовке. С точно таким же счетом. Вновь сорвав удачное по результатам начало сезона "Интера". Хотя "орлам" праздновать рано, ведь та победа не помогла пробиться в Лигу Чемпионов. А вот "змеям" точно стоит беспокоиться. Их игра буксует.