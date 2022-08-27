  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Недвед: Депай действительно входил в шорт-лист Ювентуса, но мы остановились на Милике
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Недвед: Депай действительно входил в шорт-лист Ювентуса, но мы остановились на Милике

Италия
(1 голосов)

Вариант с Мемфисом отпал

Недвед: Депай действительно входил в шорт-лист Ювентуса, но мы остановились на Милике

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед прокомментировал, как клуб выбирал нападающего на трансферном рынке:

“Депай действительно входил в шорт-лист “Ювентуса”, но мы остановились на Милице. Мы считаем, что у него есть соответствующие качества, и мы ждем от него голов. Мы очень верим в Милика и в то, что с ним у нас все будет хорошо”, - сказал Недвед.

Напомним, что аренда Милика обойдется "Ювентусу" в один миллион евро. Столько же туринцы могут заплатить в виде бонусов, а если все же пожелают активировать опцию выкупа, то им придется выложить восемь миллионов евро. В то же время Депай по данным аналитического портала Transfermarkt оценивается в 35 миллионов евро, Милик – в 16 млн евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Павел Недвед Мемфис Депай Аркадиуш Милик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Calciomercato

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде