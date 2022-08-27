Недвед: Депай действительно входил в шорт-лист Ювентуса, но мы остановились на Милике

Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед прокомментировал, как клуб выбирал нападающего на трансферном рынке:

“Депай действительно входил в шорт-лист “Ювентуса”, но мы остановились на Милице. Мы считаем, что у него есть соответствующие качества, и мы ждем от него голов. Мы очень верим в Милика и в то, что с ним у нас все будет хорошо”, - сказал Недвед.

Напомним, что аренда Милика обойдется "Ювентусу" в один миллион евро. Столько же туринцы могут заплатить в виде бонусов, а если все же пожелают активировать опцию выкупа, то им придется выложить восемь миллионов евро. В то же время Депай по данным аналитического портала Transfermarkt оценивается в 35 миллионов евро, Милик – в 16 млн евро.