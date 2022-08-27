Серия А. Ювентус - Рома 1:1. Признак нового пути римлян?

Серия А. Третий тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Рома" 1:1

Голы: Влахович 2 - Абрахам 69

"Ювентус": Щесны, Де Шильо, Данило, Бремер, Сандро, Локателли (Ровелла 85), Миретти (МакКенни 77), Рабио (Закария 58), Куадрадо (Милик 77), Влахович (Кен 86), Костич

"Рома": Патрисиу, Ибаньес, Смоллинг, Манчини (Эль-Шаарави 46), Карсдорп (Челик 62), Матич, Кристанте, Спинаццола (Залевски 46), Дибала (Кумбулла 78), Лоренцо Пеллегрини (Бове 90+3), Абрахам

Предупреждения: Локателли 6, Костич 77 - Кристанте 41, Челик 90+4

Главный арбитр: Массимилиано Иррати

Пауло Дибала на "Алльянц". "Мурашки по коже" в заголовке Gazzetta Dello Sport, "День Д" в Corriere Dello Sport. Правда, на самом деле более важным было противостояние команд. "Ювентус" после 0:0 в Генуе сожрали с потрохами на темах и ужасной атаки, и центра поля, и владения мячом. Сам Массимилиано Аллегри говорил, что более ужасного первого тайма и быть не может. "Рома" играла гораздо веселее, нанесла 47 ударов по воротам за два матча. Но победила аутсайдеров лишь со счетом 1:0.

В Турине она сдавала первый экзамен после летнего обновления. Здесь римляне проиграли десять из 11-ти предыдущих матчей лиги, причём победили лишь в матче, который для туринцев не имел значения. Забили только в трёх из них. Учитывая такую статистику, такой комплекс неполноценности, подопечные Жозе Моуриньо должны были доказать, что изменились с ним, что действительно начали новый путь. Судя по результату и возвращению с 0:1 - и вправду начали.

В первом тайме путь выглядел на сто процентов старым. "Рома" пропустила уже за 79 секунд. Corriere в заголовок "День Д" вписал как раз не только Дибалу, но и Душана. Его также сожрали после всего пяти касаний мяча на чужой половине поля в Генуе. Здесь уже первое стало голом. Штрафной удар над "стенкой" и от перекладины. Затем римляне пытались владеть мячом, давить. Но владеть мячом и играть в позиционной атаке не умеют обе команды, так что ранний гол создал огромное преимущество.

А после 25-ой минуты уже даже "Юве" доминировал, заработал ещё серию штрафных. Только так, фолами, "Рома" остановила серию опасных атак. Одну не остановила, и Куадрадо мощно пробивал с паса Миретти. Патрисиу вытащил. Не остановили ещё одну, когда Локателли отлично пробил издали. Но там вмешался ВАР, заметив игру рукой Влаховича в процессе. В целом же тайм завершился с 10:3 по ударам по воротам.

В третьей четверти матча хозяева выглядели даже ещё увереннее. Повышали процент владения мячом, нередко поднимали игру к штрафной соперника. Чувствовали себя совершенно комфортно. Решений гости не находили. В матче старого "Ювентуса" это означало бы ясный и четкий путь к итоговому 1:0. Но старого "Ювентуса" нет. Он легко пропустил на 69-ой минуте, с углового. Навес на дальнюю стойку Дибала акробатически с отскоком от газона переправил в центр, а там Абрахам замкнул головой.

"Юве" вроде бы попытался отыграться, давить. Но контратаки "Ромы" были опаснее. Как и угловые. Во время очередного создался невообразимый бардак, и в итоге новичок туринцев Милик выбил с линии ворот. А в обороне римляне вернулись к игре с тремя центрдефами (Кумбулла заменил Дибалу) и играли четко.

Тактическая ничья между Аллегри и Моуриньо. Первый выигрывал благодаря неожиданному выходу юного Фабио Миретти на позицию "реджисты". С ним на поле "Ювентус" работал с мячом гораздо комфортнее. Второй ответил заменой центрального защитника Манчини на игрока атаки Эль-Шаарави с началом второго тайма и в итоге получил дивиденды. Жозе еще и победил психологически. Учитывая вышеупомянутую статистику, такая ничья "Ромы" на "Алльянц" и вправду может означать новый путь.

В другом матче тура туринцы как раз победили. "Торино" переиграл в гостях "Кремонезе" со счетом 2:1. Благодаря голам новичков команды Влашича на 17-ой минуте и Радоньича на 65-ой. Новичок лиги ответил лишь голом Серниколы на 79-ой и остался без очков после трех туров. У "Торо" после них семь очков.