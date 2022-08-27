  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Ювентус - Рома 1:1. Обзор матча и видео голов
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ювентус - Рома 1:1. Обзор матча и видео голов

Италия
Обновлено
(1 голосов)

По голу в каждом тайме

Ювентус - Рома 1:1. Обзор матча и видео голов

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В рамках 3-го тура чемпионата Италии туринский "Ювентус" дома сыграл вничью с римской "Ромой". Подопечные Аллегри открыли счет уже на 2-й минуте встречи, благодаря забитому мячу Влаховича. Но римляне сумели собраться и сравняли счет во второй половине встречи усилиями Абрахама - на 69-й минуте.

Серия А. Третий тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Рома" 1:1

Голы: Влахович 2 - Абрахам 69

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Рома (Рим)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде