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Ювентус - Рома 1:1. Обзор матча и видео голов
По голу в каждом тайме
Faisal HQ / Автор неизвестен
В рамках 3-го тура чемпионата Италии туринский "Ювентус" дома сыграл вничью с римской "Ромой". Подопечные Аллегри открыли счет уже на 2-й минуте встречи, благодаря забитому мячу Влаховича. Но римляне сумели собраться и сравняли счет во второй половине встречи усилиями Абрахама - на 69-й минуте.
Серия А. Третий тур
Турин. "Алльянц Стадиум"
Голы: Влахович 2 - Абрахам 69
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