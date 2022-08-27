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Моуриньо: Мы абсолютно ничего не делали, это была чистая удача
Наставник римлян о ничьей с туринцками
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер римской "Ромы" Жозе Моуриньо подвел итоги
"Нам невероятно повезло в первом тайме, а во втором мы сделали нечто большее.В перерыве я сказал своим игрокам, что мне стыдно за них. Это был не тактический вопрос, это было их отношение. Мы не можем прийти сюда и играть вот так.
Я говорил Сальваторе Фоти (ассистент португальского коуча - прим.) на скамейке запасных: молитесь, чтобы счет был только 1:0. Потому что проигрыш 1:0 — это фантастический результат после той игры в первом тайме, и нам очень повезло.
Мы абсолютно ничего не делали, это была чистая удача. Во втором тайме это была совсем другая команда, хотя, к сожалению, у меня не было много вариантов, чтобы использовать скамейку запасных, так как Дзаньоло и Вейналдум были травмированы.
Макс (Аллегри - прим.) со всеми проблемами, которые у него были с травмами, все же смог внести изменения. Если проанализировать второй тайм, мы заслужили победу со счетом 1:0, но первый тайм был ужасен", - рассказал португальский наставник.
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