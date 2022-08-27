  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Моуриньо: Мы абсолютно ничего не делали, это была чистая удача
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Моуриньо: Мы абсолютно ничего не делали, это была чистая удача

Италия
(1 голосов)

Наставник римлян о ничьей с туринцками

Моуриньо: Мы абсолютно ничего не делали, это была чистая удача

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер римской "Ромы" Жозе Моуриньо подвел итоги ничьи с туринским "Ювентусом" в рамках 3-го тура итальянской Серии А.

"Нам невероятно повезло в первом тайме, а во втором мы сделали нечто большее.В перерыве я сказал своим игрокам, что мне стыдно за них. Это был не тактический вопрос, это было их отношение. Мы не можем прийти сюда и играть вот так.

Я говорил Сальваторе Фоти (ассистент португальского коуча - прим.) на скамейке запасных: молитесь, чтобы счет был только 1:0. Потому что проигрыш 1:0 — это фантастический результат после той игры в первом тайме, и нам очень повезло.

Мы абсолютно ничего не делали, это была чистая удача. Во втором тайме это была совсем другая команда, хотя, к сожалению, у меня не было много вариантов, чтобы использовать скамейку запасных, так как Дзаньоло и Вейналдум были травмированы.

Макс (Аллегри - прим.) со всеми проблемами, которые у него были с травмами, все же смог внести изменения. Если проанализировать второй тайм, мы заслужили победу со счетом 1:0, но первый тайм был ужасен", - рассказал португальский наставник.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жозе Моуриньо Ювентус (Турин) Рома (Рим)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football-italia

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде