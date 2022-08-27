Моуриньо: Мы абсолютно ничего не делали, это была чистая удача

Главный тренер римской "Ромы" Жозе Моуриньо подвел итоги ничьи с туринским "Ювентусом" в рамках 3-го тура итальянской Серии А.

"Нам невероятно повезло в первом тайме, а во втором мы сделали нечто большее.В перерыве я сказал своим игрокам, что мне стыдно за них. Это был не тактический вопрос, это было их отношение. Мы не можем прийти сюда и играть вот так.

Я говорил Сальваторе Фоти (ассистент португальского коуча - прим.) на скамейке запасных: молитесь, чтобы счет был только 1:0. Потому что проигрыш 1:0 — это фантастический результат после той игры в первом тайме, и нам очень повезло.

Мы абсолютно ничего не делали, это была чистая удача. Во втором тайме это была совсем другая команда, хотя, к сожалению, у меня не было много вариантов, чтобы использовать скамейку запасных, так как Дзаньоло и Вейналдум были травмированы.

Макс (Аллегри - прим.) со всеми проблемами, которые у него были с травмами, все же смог внести изменения. Если проанализировать второй тайм, мы заслужили победу со счетом 1:0, но первый тайм был ужасен", - рассказал португальский наставник.