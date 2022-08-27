Серия А. Спокойная, даже ленивая победа Милана, Коваленко помог автобусу Специи

Серия А. Третий тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Болонья" 2:0

Голы: Леау 21, Жиру 58

"Милан": Маньян, Калабрия, Калулу, Томори (Габбия 83), Эрнандес (Балло-Туре 75), Беннасер (Адли 61), Тонали, Мессиас (Салемакерс 61), Де Кетеларе (Побега 61), Леау, Жиру

"Болонья": Скорупски, Сумаро, Медель (Бонифаци 74), Лукуми, Касиус, Схутен (Фергюсон 84), Домингес (Айбишер 62), Виньято (Сориано 62), Камбиазо, Арнаутович, Барроу (Сансоне 62)

Предупреждения: Калабрия 66, Адли 86 - Схутен 56

Первые два матча нового сезона для "Милана" получились довольно нервными. Он дважды пропускал первым, от "Удинезе" - дважды, "Аталанту" в итоге не переиграл. Вызывал вопросы в плане позиционной атаки, стройности в центре поля и в обороне. Ему нужна была спокойная победа, лучше всего - без пропущенных. Именно такая и получилась. "Болонья" четыре последних матча предыдущего сезона против грандов - "Ювентуса", "Милана", "Интера" и "Ромы" - не проиграла. Но этот начала ослабленной.

Чемпион вовсе не отыграл впечатляюще. Точнее, впечатлил в обороне, так и оставив соперника без ударов в створ ворот и лишь с двумя из пределов штрафной. В атаке же играл вальяжно, даже лениво. А владение мячом и вовсе уступил. Тем не менее, свое нашел. Де Кетеларе в первом выходе в стартовом составе в атаке после отбора отдал левее Леау, тот пробил в ближний угол плохо, но Скорупски не достал. Лукаш исправился, выиграл дуэли у Калулу (классный заброс Де Кетеларе) и Леау (прорыв).

Во втором тайме как раз гости могли забить первыми. Арнаутович чуть не достал прострел в падении. Но тут же они вновь отдали мяч хозяевам возле своей штрафной, Леау навесил слева, низенький Медель головой не достал, а Жиру в падении акробатическим ударом забил второй мяч. После чего матч можно было заканчивать. Стефано Пиоли даже предоставил отдых некоторым лидерам перед туром посреди недели, а затем - дерби. Так что сегодня все цели чемпионом были достигнуты.

Третий сезон подряд "россонери" начинают с двух домашних побед подряд. Такого не было с сезона 2003/04. А текущая серия из 19-ти матчей лиги без поражений - лучшая в лигах Топ-5. Также следует отметить голевое возвращение Леау и Жиру – двух лучших игроков команды в атаке в чемпионском сезоне. Рафаэль освободился от слухов о переходе в "Челси" и критики за крайне апатичную, ленивую игру в первых турах.

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Специя. "Альберто Пикко"

"Специя" - "Сассуоло" 2:2

Голы: С. Бастони 39, Нзола 45+3 (пен.) - Фраттези 27, Пинамонти 50

Удаление: Экдаль 81 (Специя, вторая желтая)

"Специя" и "Сассуоло" начали сезон идентично. 1:0 дома над слабыми командами, 0:3 в гостях от "Интера" и "Ювентуса" соответственно. Идентичны они и по итогам третьего тура. Кирьякопулос прорвался слева и навесил на голову Фраттези, прострел Рецы отскочил к Бастони под классный крученый удар, защитник гостей Феррари сыграл рукой, привезя пенальти для Нзолы, а вратарь хозяев Драговски и Кальдара вернули подарок, врезавшись друг в друга на радость Пинамонти.

Уже после всех этих событий на поле вышел Виктор Коваленко. Заменил он форварда Стрелеца, но играл в центре поля, ближе к правому флангу. До его выхода, то есть до 58-ой минуты, "Специя" даже владела мячом больше, чем соперник, но после - лишь 29 процентов, уйдя в глухую оборону. Сам украинец мяча успел коснуться лишь 19 раз, но в обороне работал тяжело и продуктивно. Заблокировав крайне опасный удар и выбив крайне опасный "кросс".

В добавленное время к украинцу присоединился поляк Драговски, вытащив сложный удар Энрике и невероятным образом головой выбив с линии ворот удар в упор Дефреля.