  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Милан - Болонья 2:0. Обзор матча и видео голов
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Милан - Болонья 2:0. Обзор матча и видео голов

Италия
Обновлено
(1 голосов)

"Дьяволы" - первые в таблице

Милан - Болонья 2:0. Обзор матча и видео голов

AC Milan

Новина українською

В рамках 3-го тура чемпионата Италии "Милан" дома уверенно обыграл "Болонью". В первом тайме на 21-й минуте встречи вингер "россонери" Рафаэль Леау открыл счет в этом поединке. Позже - уже в начале второй половине встречи, преимущество "дьяволов" удвоил французкий форвард Оливье Жиру. После этого тура, на данный момент, "Милан" Стефано Пиоли возглавляет турнирную таблицу итальянского первенства.

Серия А. Третий тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Болонья" 2:0

Голы: Леау 21, Жиру 58

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Болонья Милан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде