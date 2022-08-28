Милан - Болонья 2:0. Обзор матча и видео голов

В рамках 3-го тура чемпионата Италии "Милан" дома уверенно обыграл "Болонью". В первом тайме на 21-й минуте встречи вингер "россонери" Рафаэль Леау открыл счет в этом поединке. Позже - уже в начале второй половине встречи, преимущество "дьяволов" удвоил французкий форвард Оливье Жиру. После этого тура, на данный момент, "Милан" Стефано Пиоли возглавляет турнирную таблицу итальянского первенства.

Серия А. Третий тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Болонья" 2:0

Голы: Леау 21, Жиру 58