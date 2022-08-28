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Рома подписала чемпиона Европы в составе сборной Италии
Моуринью собирает достойную команду
Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский нападающий Андреа Белотти стал игроком римской "Ромы". Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Финальные шаги по подписанию контракта почти полностью согласованы. Переговоры велись несколько недель. Пока нет информации о продолжительности контракта.
Белотти присоединится к "волкам" на правах свободного агента. На данный момент он без клуба после того, как 30 июня у него закончился контракт с "Торино".
Напомним, что на профессиональном уровне Андреа выступал за "Альбинолеффе", "Палермо" и, собственно, "Торино". В составе последних он провел семь сезонов: с 2015 по 2022 год. Также в активе нападающего 12 голов в 44 матчах за сборную Италии, с которой он становился чемпионом Европы в 2021 году.
Отметим, что аналитический портал Transfermarkt оценивает 28-летнего игрока в 20 миллионов евро.
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