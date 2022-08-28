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Спаллетти: Я думаю, что тренировать Роналду доставляет удовольствие всем
Коуч был би не против поработать с португальцем
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Наполи" Лучано Спаллетти прокомментировал информацию о том, что нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может продолжить карьеру в его клубе:
"Я думаю, что тренировать Криштиану Роналду доставляет удовольствие всем, но это не конкретная ситуация, потому что это трансферный слух.
Я просто должен сосредоточиться на людях, которые у меня есть, и на Викторе Осимхене, он — сильный футболист, всеми любимый и очень важный для нас человек", — сказал тренер.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Криштиану Роналду может перейти в "Наполи" в обмен на нападающего Виктора Осимхена. Однако, агент нигерийца опроверг данную информацию.
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