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Спаллетти: Я думаю, что тренировать Роналду доставляет удовольствие всем

Италия
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Спаллетти: Я думаю, что тренировать Роналду доставляет удовольствие всем

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник "Наполи" Лучано Спаллетти прокомментировал информацию о том, что нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может продолжить карьеру в его клубе:

"Я думаю, что тренировать Криштиану Роналду доставляет удовольствие всем, но это не конкретная ситуация, потому что это трансферный слух.

Я просто должен сосредоточиться на людях, которые у меня есть, и на Викторе Осимхене, он — сильный футболист, всеми любимый и очень важный для нас человек", — сказал тренер.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Криштиану Роналду может перейти в "Наполи" в обмен на нападающего Виктора Осимхена. Однако, агент нигерийца опроверг данную информацию.

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В статье: Криштиану Роналду Лучано Спаллетти Наполи (Неаполь)
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Источник:
Сайт ФК "Наполи"

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