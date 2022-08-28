Спаллетти: Я думаю, что тренировать Роналду доставляет удовольствие всем

Наставник "Наполи" Лучано Спаллетти прокомментировал информацию о том, что нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может продолжить карьеру в его клубе:

"Я думаю, что тренировать Криштиану Роналду доставляет удовольствие всем, но это не конкретная ситуация, потому что это трансферный слух. Я просто должен сосредоточиться на людях, которые у меня есть, и на Викторе Осимхене, он — сильный футболист, всеми любимый и очень важный для нас человек", — сказал тренер.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Криштиану Роналду может перейти в "Наполи" в обмен на нападающего Виктора Осимхена. Однако, агент нигерийца опроверг данную информацию.