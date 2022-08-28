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Порту и Лион заинтересованы в подписании полузащитника Ювентуса
Клубы уже сделали запрос о переходе
Фото: Sports Illustrated
Португальский "Порту" и французский "Лион" заинтересованы в трансфере хавбека "Ювентуса" Артура Мело.
Оба клуба сделали запрос о возможности годовой аренды 26-летнего бразильца. Известно, что игрок не входит в планы главного тренера туринцев Массимилиано Аллегри на текущий сезон.
С началом нынешней Серии Артур еще ни разу не попал в заявку на игру. Напомним, летом 2019-го "Ювентус" приобрел хавбека за 76 миллионов евро.
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Источник:Nico Schira
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