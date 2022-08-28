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Официально: Рома подписала Андреа Белотти
Однолетний контракт с опцией продления клубом еще на два года
Фото: Getty Images
"Рома" официально объявила о подписании контракта с итальянским нападающим Андреа Белотти. Как сообщает пресс-служба клуба, форвард заключил однолетний контракт до июня 2023 года.
????️ ???????????? ???????????????????????????? | Andrea Belotti ????— AS Roma English (@ASRomaEN) August 28, 2022
Welcome to the Giallorossi! ????
#ASRoma | @gallobelotti ???? pic.twitter.com/WWCLWMVWeP
Однако, также сообщается о том, что у клуба есть возможность продлить соглашение с игроком еще на два сезона. Это продление будет основываться на показателях успешности Белотти.
Андреа был подписан бесплатным агентом, после того как у страйкера истек контракт с "Торино". За свой предыдущий клуб Белотти настрелял ровно 100 голов в Серии А. В "Роме" итальянец будет играть под одиннадцатым номером.
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