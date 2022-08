Официально: Рома подписала Андреа Белотти

"Рома" официально объявила о подписании контракта с итальянским нападающим Андреа Белотти. Как сообщает пресс-служба клуба, форвард заключил однолетний контракт до июня 2023 года.

