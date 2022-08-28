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Официально: Рома подписала Андреа Белотти

Италия
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Однолетний контракт с опцией продления клубом еще на два года

Официально: Рома подписала Андреа Белотти

Фото: Getty Images

UA-Футбол
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"Рома" официально объявила о подписании контракта с итальянским нападающим Андреа Белотти. Как сообщает пресс-служба клуба, форвард заключил однолетний контракт до июня 2023 года.

Однако, также сообщается о том, что у клуба есть возможность продлить соглашение с игроком еще на два сезона. Это продление будет основываться на показателях успешности Белотти.

Андреа был подписан бесплатным агентом, после того как у страйкера истек контракт с "Торино". За свой предыдущий клуб Белотти настрелял ровно 100 голов в Серии А. В "Роме" итальянец будет играть под одиннадцатым номером.

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В статье: Рома (Рим) Торино (Турин) Андреа Белотти
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